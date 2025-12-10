10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El último extra que le corresponde a la AUH de ANSES antes de que termine el año

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que se acreditará un refuerzo destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo, junto con los haberes actualizados.

Por
La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos vigentes sin aumento para diciembre.

La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos vigentes sin aumento para diciembre.

Freepik

  • El refuerzo se paga junto con el haber mensual de diciembre.

  • Incluye a un sector específico de madres que reciben AUH.

  • Se suma al aumento del 2,3% aplicado este mes.

  • La Tarjeta Alimentar mantiene sin cambios sus montos vigentes.

El último extra que le corresponde a la Asignación Universal por Hijo (AUH) se deposita en diciembre y forma parte del esquema de asistencia que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) destina a familias con menores a cargo. Este monto adicional se acredita automáticamente para un grupo puntual de beneficiarias, sin necesidad de realizar trámites.

Anses explicó hasta cuándo se cobra el aguinaldo.
Te puede interesar:

Aguinaldo de ANSES: hasta cuándo puedo cobrar en diciembre 2025

ANSES AUH.png
Beneficiarias de AUH con hijos menores de 14 años pueden acceder automáticamente a la Tarjeta Alimentar.

Beneficiarias de AUH con hijos menores de 14 años pueden acceder automáticamente a la Tarjeta Alimentar.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar está destinada a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años, personas embarazadas desde los tres meses que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que cobran Pensión No Contributiva (PNC). Este apoyo se otorga de manera automática y su objetivo es reforzar la compra de alimentos esenciales.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025

Para diciembre, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin variaciones. Las familias con un hijo reciben $52.250, aquellas con dos hijos acceden a $81.936, mientras que los hogares con tres o más hijos cobran $108.062. Estos importes se suman al haber mensual de la AUH y se depositan en la misma fecha de cobro.

AUH de ANSES: monto de diciembre 2025

La AUH registra en diciembre un incremento del 2,3%, llevando el haber total a $122.446. De ese valor, el 80% —equivalente a $97.956,8— se acredita de manera directa, mientras que el 20% restante queda retenido para su pago anual. Este ajuste marca uno de los incrementos más altos del segundo semestre.

Madre hijo AUH 3
La AUH de diciembre incorpora un aumento del 2,3% y respeta un calendario de pago escalonado por DNI.

La AUH de diciembre incorpora un aumento del 2,3% y respeta un calendario de pago escalonado por DNI.

AUH de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

El calendario de pagos de diciembre se organiza según la terminación del DNI:

  • DNI 0: 9/12.

  • DNI 1: 10/12.

  • DNI 2: 11/12.

  • DNI 3: 12/12.

  • DNI 4: 15/12.

  • DNI 5: 16/12.

  • DNI 6: 17/12.

  • DNI 7: 18/12.

  • DNI 8: 19/12.

  • DNI 9: 22/12.

Los importes se depositan en la cuenta habitual y pueden retirarse por ventanilla o cajero automático.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El calendario de pagos establece que el 22 de diciembre cierra la acreditación del mes.

El último extra que le corresponde a la AUH de ANSES antes de que termine el año

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y PNC

Anses explicó por qué este 9 de diciembre es una fecha clave en el calendario de este mes.

Atención, ANSES: por qué este 9 de diciembre 2025 es una fecha clave

Anses comienza con la entrega del bono de $70.000.

ANSES comienza a pagar el bono de $70.000 de ANSES: chequeá cuándo te toca en diciembre 2025

Anses detalló cuáles son los grupos que empieza a cobrar sus haberes de diciembre.

ANSES: este es el grupo de beneficiarios que arrancan cobrando en diciembre 2025

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Pensiones no Contributivas, este martes 9 de diciembre

Rating Cero

Evelyn Botto, de novia con Fede Bal.

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal, pero hizo una aclaración

Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.

Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó?

Ashton Kutcher logró el cinturón negro de jiu-jitsu tras seis años de práctica.

La impresionante transformación del protagonista de El efecto mariposa: ahora es cinturón negro de jiu-jitsu

Disney ajustó varios títulos de su calendario, ya que confirmó el estreno de “Super Troopers 3″ para el 7 de agosto de 2026, adelantó la reedición de “Star Wars: una nueva esperanza” al 19 de febrero de 2027.

Fue la película más taquillera de Marvel y ahora volverá a los cines: de cuál se trata y qué motivo hay detrás

Tiene un ritmo ágil, personajes impredecibles y una atmósfera marcada por el calor extremo. 
play

Es furor: la serie de solo 7 capítulos para los amantes del humor negro

Este documental se posicionó entre lo más visto de Netflix.
play

Netflix: es un documental, tiene 4 capítulos y destronó a Stranger Things 5

últimas noticias

El crecimiento del interés turístico la ubica como uno de los destinos más buscados para la temporada 2026.

Como es Torres, la playa del sur de Brasil con acantilados y un paisaje increíble que es perfecto para visitar en 2026

Hace 10 minutos
El balneario se emplaza en un sector aislado de Villarino donde los médanos resguardan un extenso frente marítimo.

La escapada de fin de año cerca de Buenos Aires a un balneario de la Costa Atlética que nadie conoce

Hace 21 minutos
Evelyn Botto, de novia con Fede Bal.

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal, pero hizo una aclaración

Hace 31 minutos
Turismo en Argentina: el destino alemán donde tomar cerveza se hace costumbre en verano

Turismo en Argentina: el destino "alemán" donde tomar cerveza se hace costumbre en verano

Hace 32 minutos
Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.

Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó?

Hace 43 minutos