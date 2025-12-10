El último extra que le corresponde a la AUH de ANSES antes de que termine el año

La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos vigentes sin aumento para diciembre.
El refuerzo se paga junto con el haber mensual de diciembre.
Incluye a un sector específico de madres que reciben AUH.
Se suma al aumento del 2,3% aplicado este mes.
La Tarjeta Alimentar mantiene sin cambios sus montos vigentes.
El último extra que le corresponde a la Asignación Universal por Hijo (AUH) se deposita en diciembre y forma parte del esquema de asistencia que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) destina a familias con menores a cargo. Este monto adicional se acredita automáticamente para un grupo puntual de beneficiarias, sin necesidad de realizar trámites.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar está destinada a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años, personas embarazadas desde los tres meses que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que cobran Pensión No Contributiva (PNC). Este apoyo se otorga de manera automática y su objetivo es reforzar la compra de alimentos esenciales.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025
Para diciembre, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin variaciones. Las familias con un hijo reciben $52.250, aquellas con dos hijos acceden a $81.936, mientras que los hogares con tres o más hijos cobran $108.062. Estos importes se suman al haber mensual de la AUH y se depositan en la misma fecha de cobro.
AUH de ANSES: monto de diciembre 2025
La AUH registra en diciembre un incremento del 2,3%, llevando el haber total a $122.446. De ese valor, el 80% —equivalente a $97.956,8— se acredita de manera directa, mientras que el 20% restante queda retenido para su pago anual. Este ajuste marca uno de los incrementos más altos del segundo semestre.
AUH de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025
El calendario de pagos de diciembre se organiza según la terminación del DNI:
DNI 0: 9/12.
DNI 1: 10/12.
DNI 2: 11/12.
DNI 3: 12/12.
DNI 4: 15/12.
DNI 5: 16/12.
DNI 6: 17/12.
DNI 7: 18/12.
DNI 8: 19/12.
DNI 9: 22/12.
Los importes se depositan en la cuenta habitual y pueden retirarse por ventanilla o cajero automático.