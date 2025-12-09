Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y PNC, este miércoles 10 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este miércoles 10 de diciembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este miércoles 10 de diciembre con DNI finalizado en 1.

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este miércoles 10 de diciembre con DNI terminado en 1.

El organismo detalló que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 percibirán sus montos este miércoles 10 de diciembre en todas las sucursales bancarias.

Las titulares de Pensiones no Contributivas con DNI terminado en 2 y 3 percibirán sus montos este miércoles 10 de diciembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 12 de enero.

ANSES: Desempleo Plan 2

El organismo oficial detalló que los titulares de la prestación por Desempleo Plan 2, con todas las terminaciones de DNI, percibirán sus montos de noviembre, hasta el 10 de diciembre.