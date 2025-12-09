ANSES comienza a pagar el bono de $70.000 de ANSES: chequeá cuándo te toca en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de cobro de este mes. Por + Seguir en







Anses comienza con la entrega del bono de $70.000. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) empieza a pagar el bono de $70.000.

Se trata de un extra que busca reforzar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Esta ayuda la cobran jubilados de la mínima y titulares de la PNC por invalidez, vejez y para madres de siete hijos, y beneficiarios de la PUAM.

Los haberes se entregan en base al último número de su DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza este martes a entregar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000. Este extra, sumado al aguinaldo y al aumento del 2,3% por la inflación de octubre, representará un alivio en los bolsillos de los beneficiarios.

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo. Freepik Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES Reciben el bono de refuerzo en diciembre los siguientes grupos:

Jubilación mínima

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez

Pensión por Madre de Siete Hijos Monto del bono de ANSES para jubilados y pensionados El monto del bono es de $70.000, y se entrega completo a los beneficiarios que cobran hasta $410.879,59. Esto quiere decir que aquellos que cobren un monto un poco mayor a la mínima (que en diciembre será de $340.879), se les otorgará un proporcional de menor valor para llegar a esa cifra.

Bono de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025 El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario.

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social Los beneficiarios del SIPA podrán recibir dos montos suplementarios adicionales junto con el haber actualizado otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Freepik Pensiones no Contributivas DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre. Jubilados que cobran la mínima DNI terminado en 0: martes 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: miércoles 10 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre. Jubilados que superan la mínima DNI 0 y 1: 17 de diciembre.

DNI 2 y 3: 18 de diciembre.

DNI 4 y 5: 19 de diciembre.

DNI 6 y 7: 22 de diciembre.

DNI 8 y 9: 23 de diciembre.