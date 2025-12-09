ANSES comienza a pagar el bono de $70.000 de ANSES: chequeá cuándo te toca en diciembre 2025

Anses comienza con la entrega del bono de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) empieza a pagar el bono de $70.000.
Se trata de un extra que busca reforzar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
Esta ayuda la cobran jubilados de la mínima y titulares de la PNC por invalidez, vejez y para madres de siete hijos, y beneficiarios de la PUAM.
Los haberes se entregan en base al último número de su DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza este martes a entregar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000. Este extra, sumado al aguinaldo y al aumento del 2,3% por la inflación de octubre, representará un alivio en los bolsillos de los beneficiarios.
Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES
Reciben el bono de refuerzo en diciembre los siguientes grupos:
Jubilación mínima
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez
Pensión por Madre de Siete Hijos
Monto del bono de ANSES para jubilados y pensionados
El monto del bono es de $70.000, y se entrega completo a los beneficiarios que cobran hasta $410.879,59. Esto quiere decir que aquellos que cobren un monto un poco mayor a la mínima (que en diciembre será de $340.879), se les otorgará un proporcional de menor valor para llegar a esa cifra.
Bono de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025
El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario.
Pensiones no Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre.
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre.