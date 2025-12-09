9 de diciembre de 2025 Inicio
ANSES comienza a pagar el bono de $70.000 de ANSES: chequeá cuándo te toca en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de cobro de este mes.

Por
Anses comienza con la entrega del bono de $70.000.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) empieza a pagar el bono de $70.000.
  • Se trata de un extra que busca reforzar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.
  • Esta ayuda la cobran jubilados de la mínima y titulares de la PNC por invalidez, vejez y para madres de siete hijos, y beneficiarios de la PUAM.
  • Los haberes se entregan en base al último número de su DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza este martes a entregar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000. Este extra, sumado al aguinaldo y al aumento del 2,3% por la inflación de octubre, representará un alivio en los bolsillos de los beneficiarios.

Anses explicó por qué este 9 de diciembre es una fecha clave en el calendario de este mes.
Atención, ANSES: por qué este 9 de diciembre 2025 es una fecha clave

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

Reciben el bono de refuerzo en diciembre los siguientes grupos:

  • Jubilación mínima
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
  • Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez
  • Pensión por Madre de Siete Hijos

Monto del bono de ANSES para jubilados y pensionados

El monto del bono es de $70.000, y se entrega completo a los beneficiarios que cobran hasta $410.879,59. Esto quiere decir que aquellos que cobren un monto un poco mayor a la mínima (que en diciembre será de $340.879), se les otorgará un proporcional de menor valor para llegar a esa cifra.

Bono de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario.

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los beneficiarios del SIPA podrán recibir dos montos suplementarios adicionales junto con el haber actualizado otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminado en 0: martes 9 de diciembre.
  • DNI terminado en 1: miércoles 10 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre.
  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre.
  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre.
  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre.
  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre.
