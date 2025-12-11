Así podés cobrar el aguinaldo de ANSES sin moverte de tu casa en diciembre 2025

Anses explicó cómo cobrar el aguinaldo sin salir de casa.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) este mes entrega el aguinaldo.
El organismo explicó que los beneficiarios que así lo necesiten, pueden designar un apoderado que cobre este extra por ellos.
Este mes los haberes tienen un aumento del 2,3%, y los titulares de la mínima vuelven a cobrar el bono de $70.000.
Anses detalló que la designación del apoderado puede realizarse con un trámite sencillo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó con la entrega de haberes del último mes del año. En ese sentido, este mes se acredita la segunda cuota del aguinaldo, que algunos beneficiarios pueden cobrar sin salir de su casa a través de la designación de un apoderado.