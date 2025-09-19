Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en octubre de 2025 las familias con dos hijos a cargo cobrarán $81.936 por la Tarjeta Alimentar. Este monto se suma a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a otros beneficios como el Complemento Leche y la Libreta AUH, lo que eleva considerablemente el ingreso mensual. Además, el organismo señaló que el pago se realiza de manera automática en la misma cuenta donde se deposita la asignación.
Qué es la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar es una política del Ministerio de Capital Humano orientada a asegurar el acceso a la canasta básica de alimentos en los hogares con mayor vulnerabilidad. El dinero se acredita automáticamente junto con la AUH y la AUE en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de trámites. Los fondos están destinados exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, sin posibilidad de extraer efectivo.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar son:
Para conservar el derecho, es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi Anses.
Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025
En octubre, los valores confirmados de la Tarjeta Alimentar son:
Al sumar todos los extras, los ingresos de un hogar con dos hijos pueden superar los $500.000 en el mes.
Con todos los refuerzos, una familia con dos hijos puede llegar a percibir más de $500.000 en el mes, al sumar la AUH base, la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche ($42.711) y la Libreta AUH ($165.000 por hijo). Este esquema convierte al programa en un eje central de la política social vigente.