Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos del programa y los beneficios adicionales que acompañarán a la Asignación Universal por Hijo en el próximo mes.

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática junto con la Asignación Universal por Hijo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en octubre de 2025 las familias con dos hijos a cargo cobrarán $81.936 por la Tarjeta Alimentar. Este monto se suma a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a otros beneficios como el Complemento Leche y la Libreta AUH, lo que eleva considerablemente el ingreso mensual. Además, el organismo señaló que el pago se realiza de manera automática en la misma cuenta donde se deposita la asignación.

La Tarjeta Alimentar garantiza acceso a alimentos básicos y se deposita de forma automática junto con AUH y AUE.
Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿tendrá aumento en octubre 2025?

ANSES AUH 1.png
En octubre, las familias con dos hijos reciben $81.936 por este refuerzo alimentario.

Qué es la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar es una política del Ministerio de Capital Humano orientada a asegurar el acceso a la canasta básica de alimentos en los hogares con mayor vulnerabilidad. El dinero se acredita automáticamente junto con la AUH y la AUE en la misma cuenta bancaria, sin necesidad de trámites. Los fondos están destinados exclusivamente a la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas, sin posibilidad de extraer efectivo.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar son:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

  • Embarazadas a partir de los tres meses que perciban la AUE.

  • Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva (PNC).

Para conservar el derecho, es fundamental mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en la plataforma Mi Anses.

Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

En octubre, los valores confirmados de la Tarjeta Alimentar son:

  • $52.250 para un hijo.

  • $81.936 para dos hijos.

  • $108.062 para tres o más hijos.

Tarjeta Alimentar 3.png
Al sumar todos los extras, los ingresos de un hogar con dos hijos pueden superar los $500.000 en el mes.

Con todos los refuerzos, una familia con dos hijos puede llegar a percibir más de $500.000 en el mes, al sumar la AUH base, la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche ($42.711) y la Libreta AUH ($165.000 por hijo). Este esquema convierte al programa en un eje central de la política social vigente.

