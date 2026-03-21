Advierten que los precios de los combustibles subieron hasta un 16% en marzo El último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP reflejó el incremento, sobre el cual aclara que no tiene incorporado en su totalidad la suba del barril del petróleo a nivel mundial por el conflicto en Medio Oriente. Por + Seguir en







El barril del petroleo opera arriba de los u$s100.

El precio de los combustibles sufrieron en lo que va de marzo un alza de hasta un 16,2% y proyectan que podría seguir subiendo. El dato surge del último informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) en base a relevamientos privados, sobre el cual aclara que no tiene incorporado en su totalidad la suba del barril del petróleo a nivel mundial por el conflicto en Medio Oriente.

Según detallan, hasta el jueves 19 de marzo, el litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires se incrementó un 16,2% ($1.813), mientras que la premium lo hizo en un 11,7% ($1.987). Por su parte, el litro de gasoil común trepó 15,6% ($1,867) y el premium,12,1% ($2.041).

precio nafta caba marzo 2026 “La estimación de precios de los combustibles no incorpora los efectos del incremento del barril internacional por sobre los USD 100 sino que se realiza sobre los valores informados en la primera semana del mes de marzo. Sin embargo, una proyección adicional, en base a relevamientos para CABA, indica que al 19 de marzo los precios de las naftas y el gasoil acumulan, en el mes, un incremento ponderado del 15% y 14,6% respectivamente”, señalan.

En este marco, el trabajo también analiza el margen de refinación, lo que se conoce como el crack spread, y es un indicador clave sobre la rentabilidad del sector energético. Dicho margen representa la diferencia entre el valor de los combustibles obtenidos (principalmente naftas y gasoil) y el costo del petróleo crudo utilizado como insumo, y se mide en dólares por barril.

La forma más habitual de calcularlo es mediante la relación 3:2:1, que supone que de cada tres barriles de crudo procesado se obtienen aproximadamente dos barriles de nafta y uno de gasoil. En la práctica, cada refinería tiene su propio rendimiento según su configuración tecnológica y la calidad del crudo procesado.

En el caso argentino la relación es de 3:1:2 suponiendo que de cada tres barriles de crudo procesado se obtiene uno de nafta y dos de gasoil. El precio de los combustibles en las provincias El trabajo de IEEP analizá la situación de la nafta en las diferentes provincias del país, teniendo a Tierra del Fuego como el valor promedio más barato por litro de la premium ($1.611), contra Corrientes con el costo más alto, fijado en $2.000. En cuanto a la súper, en el vértice más caro por litro figura la provincia de Formosa (1.784), contra los $1.434 en Santa Cruz. precio nafta por provincia Cuál es el precio del litro de nafta y gasoil en CABA Nafta súper: $1857

$1857 Nafta premium: $2011

$2011 Gasoil común: $1891

$1891 Gasoil premium: $2098