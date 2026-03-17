17 de marzo de 2026 Inicio
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Aumento del petróleo: YPF aseguró que será "mínimo" el traslado a los surtidores

Su titular, Horacio Martín, señaló que el incremento del barril a nivel mundial "es transitorio" y afirmó que desde la petrolera "no especulan” con los valores para los consumidores finales. "Nosotros nos ubicamos unos días antes de la guerra y no aumentamos márgenes", señaló.

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"No especulamos", aseguraron desde YPF. 

El CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró este martes que el aumento del petróleo, que desde desatada la guerra Medio Oriente supera los u$s100 el barril, "es transitorio" y adelantó que la petrolera será "mínimo" el traslado a precios en los surtidores. Desde que comenzó el conflicto, a principios de marzo, los valores se incrementaron hasta un 9% en el plano local.

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"Una guerra es un cisne negro para los precios. Creo que el precio alto del barril es transitorio", sostuvo el directivo al participar del evento Vaca Muerta Insights 2026 llevado a cabo en Neuquén, donde explicó: "No especulamos. El valor del crudo debe ser por 30 o 60 días. Nosotros nos ubicamos unos días antes de la guerra y no aumentamos márgenes. Trasladamos el impacto real a las arcas. YPF tiene una condición buena y se traslada lo mínimo a los consumidores”.

Horacio Marín - YPF
Horacio Marín, CEO de YPF.

Horacio Marín, CEO de YPF.

En otro tramo de su intervención, el CEO de la petrolera estatal hizo referencia al bloqueo del estrecho de Ormuz, al que lo definió como “un cuello de botella”. “A medida que pasa el tiempo con restricción, los países empiezan a ver escasez y el valor se dispara. Una guerra es un cisne negro para los precios”, aseguró Marín.

“No se puede aguantar un mundo con una restricción del petróleo del 15%, cuando se solucione va a ir a precios más lógicos. Quiero que YPF sea la argentinidad al palo, este precio alto es transitorio”, remarcó.

Qué es el "micropricing", la herramienta que utilizará YPF para los precios de los combustibles

El micropricing es una estrategia que permite a YPF modificar los precios de sus combustibles varias veces al día, con ajustes que no superan el 1% por vez, según la dinámica de cada estación de servicio. Los precios pueden ir a la baja o en alza, flotando en esa banda que se fija a inicio de mes con "el objetivo es lograr una mayor eficiencia comercial, fidelizar a los clientes donde hay fuerte competencia y optimizar márgenes en zonas de alta demanda", según señaló el año pasado Marín.

Este sistema se gestiona desde el Real Time Intelligence Center (RTIC), ubicado en la torre corporativa de YPF en Puerto Madero, Buenos Aires. El RTIC utiliza inteligencia artificial para monitorear en tiempo real datos de 1.680 estaciones distribuidas en 170 corredores estratégicos del país, analizando variables como:

  • Demanda local: En horarios de baja afluencia, como la madrugada, los precios pueden reducirse hasta un 0,5% para atraer más clientes.
  • Competencia: En zonas con alta presencia de otras marcas, YPF puede bajar precios para mantener su competitividad.
  • Flujo vehicular: En áreas con mayor tráfico, los precios podrían incrementarse ligeramente para optimizar márgenes.

En medio del conflicto con el Medio Oriente, cuánto cuesta la nafta en Argentina

YPF

  • Super: $1.717
  • Premium: $1.881
  • Gasoil: $1.768
  • Euro: $1.966

Shell

  • Super: $1.833
  • Premium: $2.034
  • Gasoil: $1.975
  • Euro: $2.148

Axion

  • Super: $1.783
  • Premium: $2.009
  • Gasoil: $1.809
  • Euro: $2.019

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