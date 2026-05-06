El Papa León XIV respondió a las críticas de Donald Trump: "Que lo haga con la verdad"

El mandatario estadounidense había acusado al Sumo Pontífice de “poner en peligro a muchos católicos y a mucha gente” por su postura contraria a la guerra contra Irán y de haber pedido reevaluar el concepto de “guerra justa” en el escenario bélico.

"La Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años", advirtió León XIV

El Papa León XIV respondió a las críticas del presidente de Estados Unidos , Donald Trump, por su postura en la guerra en Medio Oriente con Irán, marcando así una nueva distancia entre Roma y Washington.

Se subió a un columpio gigante, se rompió una cuerda y se estrelló contra un acantilado

El mandatario norteamericano volvió a acusar al Sumo Pontífice durante una entrevista televisiva de “poner en peligro a muchos católicos” y a “mucha gente” porque “no le importa que Irán tenga un arma nuclear”.

Ante esto, León XIV aseguró que su prédica es “coherente” con su mensaje inaugural de mayo de 2025 donde reafirmó que su intención es “predicar el Evangelio y la paz” y le respondió a Trump de manera tajante : “Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto”.

Al ser consultado sobre el derecho a la legítima defensa, el Papa advirtió que si bien “ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia”, también aclaró que, desde la entrada en la era nuclear, “todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales”.

En esa línea, el Papa aclaró que la prioridad absoluta debe ser el diálogo antes que cualquier riesgo de conflicto atómico. “Desde la entrada en la era nuclear, todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales. Siempre creeré que es mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear ”, subrayó.

Donald Trump y el papa León XIV

Rubio bajó la tensión a las críticas de Trump en la previa de su encuentro con León XIV

El cruce entre el Papa León XIV y Donald Trump se da apenas unas horas antes del encuentro entre el Supo Pontífice con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En esa línea, el funcionario norteamericano le bajó la tensión y negó que las declaraciones del presidente estadounidense hayan sido contra León XIV. “Obviamente hubo algunas cosas que pasaron”, sostuvo y agregó: “Hay mucho de qué hablar con el Vaticano”, como la situación de la libertad religiosa en África o Cuba, aseguró.

El jefe de la diplomacia estadounidense viajará a Roma el jueves donde “se reunirá con la cúpula de la Santa Sede para analizar la situación en Oriente Medio y los intereses comunes en el hemisferio occidental”.

“Las reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses compartidos en materia de seguridad y la alineación estratégica”, afirmó el Departamento de Estado.