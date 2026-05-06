6 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El Papa León XIV respondió a las críticas de Donald Trump: "Que lo haga con la verdad"

El mandatario estadounidense había acusado al Sumo Pontífice de “poner en peligro a muchos católicos y a mucha gente” por su postura contraria a la guerra contra Irán y de haber pedido reevaluar el concepto de “guerra justa” en el escenario bélico.

Por
La Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años

"La Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años", advirtió León XIV

El Papa León XIV respondió a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su postura en la guerra en Medio Oriente con Irán, marcando así una nueva distancia entre Roma y Washington.

La mujer falleció camino al hospital. 
Te puede interesar:

Se subió a un columpio gigante, se rompió una cuerda y se estrelló contra un acantilado

El mandatario norteamericano volvió a acusar al Sumo Pontífice durante una entrevista televisiva de “poner en peligro a muchos católicos” y a “mucha gente” porque “no le importa que Irán tenga un arma nuclear”.

Ante esto, León XIV aseguró que su prédica es “coherente” con su mensaje inaugural de mayo de 2025 donde reafirmó que su intención es “predicar el Evangelio y la paz” y le respondió a Trump de manera tajante: “Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto”.

Al ser consultado sobre el derecho a la legítima defensa, el Papa advirtió que si bien “ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia”, también aclaró que, desde la entrada en la era nuclear, “todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales”.

En esa línea, el Papa aclaró que la prioridad absoluta debe ser el diálogo antes que cualquier riesgo de conflicto atómico. “Desde la entrada en la era nuclear, todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales. Siempre creeré que es mucho mejor el diálogo que entrar en un conflicto nuclear”, subrayó.

Donald Trump y el papa León XIV

Rubio bajó la tensión a las críticas de Trump en la previa de su encuentro con León XIV

El cruce entre el Papa León XIV y Donald Trump se da apenas unas horas antes del encuentro entre el Supo Pontífice con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En esa línea, el funcionario norteamericano le bajó la tensión y negó que las declaraciones del presidente estadounidense hayan sido contra León XIV. “Obviamente hubo algunas cosas que pasaron”, sostuvo y agregó: “Hay mucho de qué hablar con el Vaticano”, como la situación de la libertad religiosa en África o Cuba, aseguró.

El jefe de la diplomacia estadounidense viajará a Roma el jueves donde “se reunirá con la cúpula de la Santa Sede para analizar la situación en Oriente Medio y los intereses comunes en el hemisferio occidental”.

“Las reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses compartidos en materia de seguridad y la alineación estratégica”, afirmó el Departamento de Estado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Evacuaron a tres personas del crucero.

Hantavirus en un crucero de las Islas Canarias: confirmaron un nuevo caso y evacuaron tres sospechosos

Continúa la tensión entre Irán y Estados Unidos.

China le exigió a Estados Unidos e Irán reabrir el estrecho de Ormuz

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Trump pausó el "Proyecto Libertad" en el estrecho de Ormuz mientras negocia con Irán

El FBI intervino en el caso.

Estados Unidos: al menos dos muertos y tres heridos por un tiroteo cerca de Dallas

El ataque ocurrió en el Instituto São José de Rio Branco.

Brasil: un alumno de 13 años llevó un arma al colegio y mató a dos inspectores

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Estados Unidos anunció el fin de su ofensiva militar en Irán: "Logramos los objetivos"

Rating Cero

Manu se quebró en llanto.

Desgarrador momento en Gran Hermano 2026: tuvieron que informarle a Manuel una dolorosa muerte

La guerra fría de las Spice Girls

La impresionante transformación de Mel C de las Spice Girls

Zulemita se mostró en sus redes parada sobre un andador en una clínica. 

Zulemita Menem preocupó a sus seguidores: se la vio en una clínica, vendada y con andador

Delicado momento en Gran Hermano: Generación Dorada. Una participante debió abandonar la casa por un accidente doméstico. 

Gran Hermano: una participante se accidentó y tuvo que salir de la casa en ambulancia

A veces hay que escuchar lo que uno necesita, confesó Ivana Icardi a sus seguidores.

Ivana Icardi mostró su transformación tras una cirugía estética y revolucionó las redes

Joe Jonas junto con Tini Stoessel en el Movistar Arena. 

Tini Stoessel cantó con los Jonas Brothers y deslumbró en su primer show en Argentina

últimas noticias

play

El gendarme que hirió a Pablo Grillo irá a juicio oral: "Esperamos que sigan con los responsables políticos"

Hace 18 minutos
Prestianni podría perderse dos partidos del Mundial en caso de ser convocado.

La FIFA agravó la sanción a Prestianni por racismo: lo complica de cara al Mundial 2026

Hace 19 minutos
play

Choferes de 5 líneas de colectivos, de paro por sueldos adeudados: hay miles de usuarios afectados

Hace 25 minutos
play

Corrientes: la desgarradora confesión del nene desaparecido tras ser encontrado con su padre

Hace 31 minutos
Lionel Messi es una de las figuritas más buscadas del Mundial 2026. 

Cómo hacer gratis con IA tu propia figurita del Mundial 2026

Hace 35 minutos