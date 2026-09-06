6 de septiembre de 2026 Inicio
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Video: los hinchas de Rosario Central aplaudieron a Lionel Messi pero corearon a Ángel Di María

Los simpatizantes del Canalla homenajearon al astro tras su adiós a la Selección argentina, aunque también reconocieron a su capitán durante el clásico con Newell's.

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Ángel Di María reconoció a Lionel Messi.

Ángel Di María reconoció a Lionel Messi.

Captura de TNT Sports
Lionel Messi aportó una asistencia para el empate 2 a 2 de Inter Miami ante Atlanta United.
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Se jugaba el minuto 10 en el Gigante de Arroyito, cuando el árbitro Yael Falcón Pérez interrumpió el partido para que se realice el minuto de aplausos. En ese momento, los simpatizantes del Canalla reconocieron a Messi y después ovacionaron a Di María, en un gesto por la identificación del astro con Newell's.

Por su parte, Fideo se sumó al reconocimiento al 10 que se replicó en todos los estadios durante la octava fecha del Torneo Clausura 2026 tras una disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La entidad explicó que la iniciativa busca expresar "agradecimiento y homenaje a la carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina" y convocó a los hinchas a participar.

La elección del minuto responde al número que Messi llevó en su camiseta durante gran parte de su recorrido con el seleccionado argentino. La AFA también invitó a los simpatizantes a sumarse desde las tribunas y acompañar el reconocimiento destinado al capitán, una de las figuras más importantes de la historia del equipo nacional.

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Rodrigo De Paul habló sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina durante una entrevista con la transmisión oficial de la MLS, antes del partido de Inter Miami ante Atlanta United, y destacó la huella del capitán luego de dos décadas con la camiseta albiceleste.

El mediocampista recordó el orgullo que provocaba ver al número 10 por distintos lugares del mundo y admitió que el anuncio tuvo un fuerte impacto entre los argentinos. "Fue muy emotivo para nosotros", señaló, antes de definir el momento como una etapa marcada principalmente por la melancolía.

De Paul también rescató la experiencia personal que significó compartir tantos años con Messi y valoró todo lo que pudo disfrutar junto al rosarino dentro del seleccionado, al tiempo que le deseó felicidad para la nueva etapa que comienza lejos de las convocatorias nacionales y fuera del fútbol internacional.

La cercanía entre ambos quedó en evidencia en distintas oportunidades y volvió a reflejarse tras la muerte de Jorge Messi, cuando el ex Racing le dedicó un gol a su amigo; ahora, después del anuncio, eligió acompañar sus palabras con una fotografía en la que ambos aparecen junto a la Copa del Mundo.

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