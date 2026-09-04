Denuncian a Camilota por estafa: "Me trató como su amiga, la hice facturar y me vació la cuenta"

La ex mánager de la influencer la acusó de estafarla. De acuerdo con su relato, intentó comunicarse con la hermana de Thiago Medina para reclamar el dinero que le corresponde, pero, ante la negativa, decidió recurrir a los medios.

Camila Deníz, más conocida en los medios como Camilota , fue denunciada de estafa por Maybel Del Valle , su ex manager. Ella se desempeñó como representante de la influencer: estuvo detrás del armado y gestión de su cuenta de Only Fans. Debido a todo el trabajo que le dedicó, durante dos meses, reclama su dinero.

Lio y Sasha Ferro: la dura historia de dos hermanos que se conocieron por televisión y hoy están enfrentados públicamente

De acuerdo con el relato, fue la propia ex participante de Cuestión de Peso quien se contactó con ella en reiteradas oportunidades para pedirle ayuda para comenzar a generar contenido en la plataforma. Además de formar un vínculo de amistad.

“Ella me buscó mucho a mí para que yo labure con ella”, aseguró Maybel en diálogo con C5N , quien afirmó que se encargó de crear y verificar la cuenta, preparar las billeteras necesarias para retirar el dinero y administrar el canal de Telegram. “Le respondía personalmente los mensajes de los suscriptores haciéndome pasar por ella para vender su contenido”, relató.

Según Maybel, ambas firmaron un contrato por seis meses, mediante el cual la manager recibiría el 30% de las ganancias generadas . Sin embargo, aseguró que solo trabajó dos meses y que decidió no retirar su parte porque confiaba en Camilota, además de haber acordado mantener el dinero en la cuenta.

"Ella me dijo 'tengo que viajar a Panamá', de hecho íbamos a viajar juntas a un torneo. Me dice 'quiero la plata de Only para pagar el viaje a Panamá'. Entonces yo estaba laburando todos los días sin sacar el dinero porque ella estaba juntando era para el viaje a Panamá, no la íbamos a fondear", explicó.

Sin embargo, la situación cambió abruptamente cuando apareció otra manager sin que ella supiera y la desplazó. Fue en ese momento que Camilota retiró el dinero disponible, cambió las contraseñas de las cuentas y le quitó el acceso al canal de Telegram que ella administraba. “De un día para el otro vació la cuenta de Only. Me trataba como una amiga y vació la cuenta”, denunció. Además, agregó que nunca recibió ningún pago por su trabajo: “No me pagó nada nunca, no hay transferencias”.

El contrato que ambas firmaron.

La manager explicó que la situación la afectó especialmente porque durante esos meses no solo invirtió tiempo, sino también dinero: “Cada vez que teníamos que ir a hacer una sesión de fotos, yo me gastaba 100 mil pesos en el remis. Yo la llevé a mi casa, le di ropa mía porque Camilota no tenía ropa. Además le tuve que mandar a hacer una bata roja que la pagué yo. Muchas cosas, todo salió de mi bolsillo porque yo dije: ‘Bueno, después me lo voy a cobrar cuando hagamos el retiro de dinero’, me cagó antes de todo”.

"Hay una producción de fotos que ella hizo en un spa y yo pague todo", agregó. "Hay una producción de fotos que ella hizo en un spa y yo pague todo", agregó.

Por otro lado, hizo hincapié en el rol que tomó en su red social que, según dijo, no le correspondía: “Suena feo, pero ella no sabía subir una historia en Instagram con música y me pedía que lo haga yo. Una historia donde diga ‘link en mi perfil’, suponte, la tenía que hacer yo porque ella no lo sabía hacer, no sabía manejar el Instagram”, contó.

Maybel aseguró que habían formado una amistad: compartieron cumpleaños y comidas en la casa de Camila. Además, contó que le prestó ropa e incluso puso a disposición su casa para que pudiera generar contenido para su cuenta de OnlyFans.

En ese sentido, recordó que estuvo a su lado cuando se viralizó la denuncia por una presunta violación que involucraba al hermano de Camilota, Thiago Medina, y una prima. “Cuando salió toda la viralización de la supuesta denuncia al hermano de ella, yo la acompañé, le respondía los mensajes porque todos los medios querían comunicarse con ella. Ella me hizo a mí prepararle un comunicado que publicó en su red social para los medios”, relató.

Del Valle sostiene que ambas habían firmado un contrato, pero después Camilota habría desconocido la validez del documento: “Me dijo 'Yo pensé que lo del contrato era mentira, amiga. Yo pensé que no me ibas a cobrar, yo pensé que era mentira el contrato'”.

“Literalmente siento que me tomó el pelo, porque esto es mi trabajo”, sentenció.

Maybel, Camilota junto a Elo Podcast.

El contrataque de Camilota

Cuando las declaraciones de Maybel comenzaron a tener repercusión en las redes sociales, Camila utilizó su cuenta oficial para denunciar que estaba siendo extorsionada y recibiendo amenazas. Además, aseguró que había sido “obligada a prostituirse”, en referencia al contenido que publicitaba en la página azul.

La denuncia de Maybel Del Valle.

De inmediato, Camila la denunció en su red social.

En ese contexto, la manager rechazó la versión de la influencer sobre que habría sido obligada a generar contenido para adultos. “Dice que yo la obligué a prostituirse, ¿Cómo va a mentir de esa manera? Ella misma contó contenta de lo que estaba facturando con su OnlyFans, hay un video que se hizo viral. Yo estaba ahí con ella", sostuvo, antes de remarcar: "Yo tengo los videos de cuando ella vino a mi casa donde se ríe. En ningún momento fue obligada a nada”.

Para respaldar su versión, aseguró que tiene conversaciones, fotografías y videos de la época en la que trabajaron juntas.

NO PUEDE SER: Camilota contó que facturó 2 millones de pesos en menos de 48 horas con OnlyFans y admitió que algunos mensajes que recibe "un poco la calientan". pic.twitter.com/00pm4jjatj — MAGAzine (@MAGAzineLDD) July 31, 2026

El conflicto también escaló al terreno legal. Según relató Maybel, el abogado de Camilota anticipó en un programa de streaming que quieren denunciarla ella: "El abogado de ella salió a decir que a mí me van a denunciar por proxeneta porque, más allá de que esto haya sido consensuado, está prohibida la venta de contenido, que me va a meter presa”, expresó.

Luego, insistió con el reclamo del dinero y sostuvo que, independientemente de esos cuestionamientos, existió un acuerdo económico entre ambas. “Hay guita de por medio, ¿entendés? Y ella vino a hacer fotos hasta en mi cama. Me tiene que pagar, porque fue con su consentimiento. Me estafó”, concluyó.