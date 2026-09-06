Tuli Acosta explotó contra La Joaqui por los rumores con Luck Ra

La artista rompió el silencio y contó su versión sobre lo ocurrido con el cantante de cuarteto luego de haber sido señalada como la tercera en discordia.

En medio de la polémica desatada entre La Joaqui y Luck Ra, Tuli Acosta reapareció y se pronunció sobre las versiones que la señalaron como la supuesta "tercera en discordia" entre la expareja.

Durante su paso por Podemos Hablar, la influencer desmintió categóricamente las especulaciones y denunció una campaña en su contra: “Fue una búsqueda de implantar y divulgar una mentira muy grande” , sostuvo, remarcando la impotencia que sintió al ver que “ya ni siquiera la palabra nuestra valía” .

Afectada por la dimensión mediática que tomó el asunto, Tuli remarcó que se utilizó la estrecha amistad que mantiene con el cantante cordobés para construir un relato falso. “Es la primera vez que me enfrento a algo tan masivo, de ver mi nombre en todos lados con una carátula de una tercera en discordia con uno de mis mejores amigos” , expresó sobre la exposición sufrida.

Lejos de tomarlo como un rumor pasajero, la bailarina dejó en claro el impacto emocional que le provocó quedar en el ojo de la tormenta. “No fue un chisme, fue literalmente algo que se hizo, se construyó para justamente atacar mi dignidad y mi honor” , concluyó, reafirmando que el episodio dañó su intimidad a un punto donde sintió que su propia palabra perdió peso frente a la opinión pública.

La Joaqui tiene nuevo novio y todo indica que sería Tiago PZK. Todo salió a la luz a partir de una revelación furiosa de Luck Ra, quien se defendió de las acusaciones de infidelidad por parte de la cantante en un programa de streaming.

Habló Tuli Acosta tras los rumores de ser TATIANA en la relación de Luck Ra y La Joaqui: - "Se dijeron muchas mentiras. El rumor y el chisme que se me pusieron encima y la cartula atacaron mi dignidad y mi honor. Hay una realidad, que tenemos una cercanía con Facu de amistad".… pic.twitter.com/GuhYI1dn88

El cantante de cuarteto subió un posteo en su cuenta de Instagram en el que atacó a su excompañera de vida: “Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé".

"Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo. Toca digerirlo y seguir, todo pasa”, escribió el músico.

Los fans comenzaron a elaborar teorías al respecto y todo indicaría que el ex gran amigo es nada más y nada menos que Tiago PZK. La cantante no tardó en reaccionar ya que muchos comenzaron a armar campañas para pedirle perdón a Tuli Acosta, ya que ella había sido la primera señalada como tercera en discordia.

Cecilia Maletti LM Neuquén

La Joaqui fue inmediata: qué dijo en su descargo

La reacción de La Joaqui no tardó en llegar a través de un extenso descargo en sus redes sociales, donde cuestionó la postura de su ex al exponer su intimidad. “Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, comenzó expresando.

En su escrito, reveló que la relación concluyó “hace dos meses, por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de la que alguna vez elegí contar”, remarcando que guardó silencio para preservarlo.

Uno de los puntos más álgidos de la respuesta estuvo dirigido a la forma en que Luck Ra se refirió al nuevo hombre en su vida. “También me parece profundamente injusto que, para acomodar esta historia a tu favor, reduzcas a una persona a ‘un ex gran amigo’ tuyo. Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos. Nos conocemos desde lugares muy sensibles, hemos compartido nuestras heridas más profundas y construimos durante años un vínculo sólido que jamás necesitó de vos para existir”, enfatizó la cantante.

Y agregó: “Reducir toda esa historia a ‘mi ex gran amigo’ no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición. Y si vamos a hablar de valores y de códigos, quizás antes convendría hacer memoria. Porque vos sabés mejor que nadie la cantidad de cosas que callé, por cuidarte para preservarte. Nunca necesité destruir tu imagen para explicar mi dolor”.

“Lo que sí rechazo es esa lógica tan vieja en la que, cuando una mujer rehace su vida, alguien se siente habilitado a contar su intimidad y después presentarse como la persona lastimada por aquello mismo que decidió exponer. Que vos hayas hecho tu duelo más rápido de lo que esperabas no te convierte en víctima de mi presente", comentó.

"Haber formado parte de mi pasado tampoco te convierte en dueño de mi intimidad”, escribió, antes de concluir con una clara advertencia: “Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto. Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria. Respetar mi presente también significa entender que ya no te pertenece contarlo”.