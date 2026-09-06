6 de septiembre de 2026 Inicio
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El abogado del Pity Álvarez confirmó que el músico sigue consumiendo: "Cocaína es una de las drogas"

Sebastián Queijeiro aseguró que las pericias detectaron un consumo activo de drogas y que el músico no comprende lo que ocurre durante el juicio por el asesinato de Cristian Díaz. La defensa pidió suspender el proceso al considerar que no está en condiciones de afrontarlo.

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El abogado del Pity Álvarez confirmó que el músico sigue consumiendo: Cocaína es una de las drogas

El abogado del Pity Álvarez confirmó que el músico sigue consumiendo: "Cocaína es una de las drogas"

La quinta audiencia del juicio contra Pity Álvarez por el asesinato de Cristian Díaz tuvo que ser suspendida luego de que el músico sufriera una descompensación. El episodio volvió a poner en el centro de la escena el estado de salud del cantante y llevó a su defensa a insistir con el pedido para que se suspenda el proceso.

Pity Álvarez volvió a su casa y el juicio se retomará el lunes.
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Según explicó su abogado, Sebastián Queijeiro, las pericias realizadas recientemente detectaron que Álvarez mantiene un consumo activo de drogas. “Las pericias no le están dando bien porque están detectando que hay un consumo activo que nunca ha parado. Cocaína es una de las drogas, también detectaron que se inyecta morfina”, afirmó.

El letrado sostuvo que el músico permanece actualmente en su domicilio o en la casa de su hermana, quien se encarga de asistirlo. En ese contexto, cuestionó que se pretenda continuar con el debate judicial pese a las dificultades que presenta para comprender lo que ocurre en la sala.

Durante las audiencias, la participación de Álvarez estuvo marcada por distintas interrupciones. De acuerdo con la defensa, el músico se duerme, ronca, pide ir al baño y sufrió descompensaciones. Para Queijeiro, estos episodios demuestran que no está en condiciones de afrontar el proceso.

El tribunal, según explicó el abogado, llegó a plantear que no es indispensable que el músico permanezca físicamente en la sala durante las audiencias. Sin embargo, la defensa pretende que continúe presente para demostrar que su comportamiento no responde a una actuación. “Él y nosotros queremos que esté para demostrar que no está entendiendo nada de lo que sucede en el debate y no es una teatralización”, señaló Queijeiro.

El abogado también contó que actualmente resulta muy difícil mantener con él una conversación vinculada con cuestiones técnicas del juicio. “Charlar con el Pity es como charlar con un nene de 10 o 12 años. Como un nene chiquito dice delirios. Se hace muy difícil. Las charlas técnicas las tenemos con la hermana”, afirmó.

Queijeiro también se refirió a la situación de consumo del músico y explicó por qué, pese a su adicción, no permanece internado en una institución especializada. “Hay un problema enorme con la ley de salud mental. Las internaciones son voluntarias. ¿Qué persona enferma con abstinencia se va a querer quedar adentro de un centro de rehabilitación?”, planteó.

El abogado sostuvo que el daño que padece Álvarez es permanente y que necesita un tratamiento durante toda su vida. “El daño que él tiene no es recuperable pero necesita tratamiento de por vida para que su salud siga bien”, afirmó.

Queijeiro defendió los recitales del músico

El abotado también defendió los recitales que el músico realizó durante los últimos años pese a su estado. Aseguró que las presentaciones constituyen su principal medio de vida y consideró que fueron utilizadas en su contra durante el proceso judicial.

“Los recitales que dio fueron peligrosos para él ni para terceros. Los recitales son sus medios de vida. Pero esos recitales fueron su sentencia, incomodó a la Justicia y ahora están haciendo una carnicería”, sostuvo.

Para Queijeiro, la música representa la principal herramienta de reinserción social de Álvarez. “Su manera de reinsertarse en la sociedad es la música. Pero los recitales incomodaron porque se hizo la mala comparación de que si puede estar en un recital no puede estar en un debate y claramente no es así”, afirmó.

El abogado también consideró que el músico es una víctima de su consumo y cuestionó la falta de intervención estatal durante los años en los que su adicción se hizo pública. “Cristian es una víctima, no solo del consumo que hace años todos se reían y no estuvo el Estado para ayudarlo”, manifestó.

La defensa, de todos modos, reconoce que el juicio tendrá una sentencia. “Nosotros entendemos desde el primer día que va a haber una sentencia. Desconocemos qué va a suceder porque también vemos que encuadra en una legítima defensa si dicen que entendió lo que hacía”, sostuvo Queijeiro.

Mientras el tribunal intenta avanzar con el debate, la defensa mantiene su pedido para suspender el juicio al considerar que Álvarez no puede comprender ni participar adecuadamente del proceso. La última descompensación volvió a poner en el centro de la discusión su capacidad para afrontar las audiencias.

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