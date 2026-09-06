A qué hora juega Rosario Central vs. Newells, por el torneo Clausura: formaciones y cómo ver en vivo

Rosario Central y Newell's Old Boys se enfrentarán este domingo desde las 14:45 en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura. El clásico rosarino tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro principal, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El Canalla, dirigido por Jorge Almirón, atraviesa un presente irregular. Después de quedar eliminado ante Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores, concentra sus objetivos en el torneo local.
Rosario Central ocupa el séptimo puesto del Grupo B, con 11 puntos, a cinco del líder Argentinos Juniors. En su última presentación, cayó 2-1 como local frente a Gimnasia de La Plata. Con Ángel Di María como una de sus principales figuras, el equipo de Arroyito buscará recuperarse y volver a imponerse ante su clásico rival, tal como ocurrió en el último Apertura.
Newell's, por su parte, llega mejor posicionado que en el anterior enfrentamiento entre ambos equipos. El conjunto de Frank Kudelka marcha quinto en el Grupo A, también con 11 unidades y a cinco del líder Instituto.
En su última actuación, la Lepra empató 0-0 frente a Estudiantes en La Plata. El equipo mostró solidez defensiva, aunque tuvo dificultades para generar situaciones de peligro. Ahora, Newell's intentará dar el golpe en Arroyito y quedarse con una nueva edición del clásico rosarino.
Las posibles formaciones de Rosario Central y Newell's
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández o Alexis Soto; Federico Navarro o Vicente Pizarro, Franco Ibarra, Alan Rodríguez; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.
Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; y Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.
Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Newell's
El clásico rosarino será transmitido en vivo por TNT Sports Premium. Para acceder a la señal es necesario contar con el Pack Fútbol contratado a través del servicio de televisión correspondiente.