A qué hora juega Rosario Central vs. Newells, por el torneo Clausura: formaciones y cómo ver en vivo El Canalla y la Lepra se enfrentan este domingo desde las 14:45 en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura. Las probables formaciones y todos los detalles para seguir el clásico rosarino. Por Agregar C5N en









El Canalla y la Lepra se enfrentan este domingo desde las 14:45 en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura.

Rosario Central y Newell's Old Boys se enfrentarán este domingo desde las 14:45 en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura. El clásico rosarino tendrá a Yael Falcón Pérez como árbitro principal, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

El Canalla, dirigido por Jorge Almirón, atraviesa un presente irregular. Después de quedar eliminado ante Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores, concentra sus objetivos en el torneo local.

Rosario Central ocupa el séptimo puesto del Grupo B, con 11 puntos, a cinco del líder Argentinos Juniors. En su última presentación, cayó 2-1 como local frente a Gimnasia de La Plata. Con Ángel Di María como una de sus principales figuras, el equipo de Arroyito buscará recuperarse y volver a imponerse ante su clásico rival, tal como ocurrió en el último Apertura.

Newell's, por su parte, llega mejor posicionado que en el anterior enfrentamiento entre ambos equipos. El conjunto de Frank Kudelka marcha quinto en el Grupo A, también con 11 unidades y a cinco del líder Instituto.

En su última actuación, la Lepra empató 0-0 frente a Estudiantes en La Plata. El equipo mostró solidez defensiva, aunque tuvo dificultades para generar situaciones de peligro. Ahora, Newell's intentará dar el golpe en Arroyito y quedarse con una nueva edición del clásico rosarino.