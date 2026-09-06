A qué hora juega River vs. Independiente Rivadavia, por el torneo Clausura: formaciones y cómo ver en vivo

River buscará este domingo prolongar su recuperación en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Independiente Rivadavia por la octava fecha. El partido comenzará a las 19.15, se disputará en el estadio Monumental y será una prueba importante para el equipo de Leonardo Ponzio, que necesita volver a sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final y mejorar su ubicación en la tabla anual.
El Millonario viene de conseguir un triunfo ante Banfield y atraviesa un momento diferente al del inicio del campeonato, cuando perdió sus primeras cuatro presentaciones. Ahora acumula tres partidos sin derrotas, con dos victorias y un empate, y buscará aprovechar el envión para seguir escalando en la Zona B.
River ocupa actualmente el 11° puesto de su grupo, con siete puntos, y está a tres unidades de los lugares de clasificación a los octavos de final. En la tabla anual se encuentra 10°, a cinco puntos de la zona de acceso a la Copa Libertadores y a nueve de los líderes, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, ambos con 45 unidades.
El equipo de Núñez llega después de vencer 3-2 a Banfield en el Florencio Sola. Más allá de algunos desacoples defensivos que le permitieron al rival complicarlo sobre el final, mostró una mejoría en su funcionamiento colectivo y buscará ratificarla ante uno de los protagonistas de la temporada.
Independiente Rivadavia, por su parte, viene de superar 3-1 a Racing como local. En sus últimas cinco presentaciones por el Clausura, la Lepra mendocina consiguió tres triunfos, un empate y una derrota, por lo que llega al Monumental en una posición expectante.
Las posibles formaciones de River e Independiente Rivadavia
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Álex Vigo, Iván Villalba, Leonard Costa, Leonel Bucca; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce.
Cómo ver en vivo River vs. Independiente Rivadavia
El encuentro será transmitido en vivo por televisión a través de TNT Sports, señal que forma parte del Pack Fútbol.