6 de septiembre de 2026 Inicio
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A qué hora juega River vs. Independiente Rivadavia, por el torneo Clausura: formaciones y cómo ver en vivo

River recibe a Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Clausura con la obligación de seguir escalando tras su triunfo ante Banfield.

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River recibe a Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Clausura con la obligación de seguir escalando tras su triunfo ante Banfield.

River recibe a Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Clausura con la obligación de seguir escalando tras su triunfo ante Banfield.

River buscará este domingo prolongar su recuperación en el Torneo Clausura 2026 cuando reciba a Independiente Rivadavia por la octava fecha. El partido comenzará a las 19.15, se disputará en el estadio Monumental y será una prueba importante para el equipo de Leonardo Ponzio, que necesita volver a sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final y mejorar su ubicación en la tabla anual.

El paraguayo, de 24 años, era uno de los borrados en River.
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El Millonario viene de conseguir un triunfo ante Banfield y atraviesa un momento diferente al del inicio del campeonato, cuando perdió sus primeras cuatro presentaciones. Ahora acumula tres partidos sin derrotas, con dos victorias y un empate, y buscará aprovechar el envión para seguir escalando en la Zona B.

River ocupa actualmente el 11° puesto de su grupo, con siete puntos, y está a tres unidades de los lugares de clasificación a los octavos de final. En la tabla anual se encuentra 10°, a cinco puntos de la zona de acceso a la Copa Libertadores y a nueve de los líderes, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, ambos con 45 unidades.

El equipo de Núñez llega después de vencer 3-2 a Banfield en el Florencio Sola. Más allá de algunos desacoples defensivos que le permitieron al rival complicarlo sobre el final, mostró una mejoría en su funcionamiento colectivo y buscará ratificarla ante uno de los protagonistas de la temporada.

Independiente Rivadavia, por su parte, viene de superar 3-1 a Racing como local. En sus últimas cinco presentaciones por el Clausura, la Lepra mendocina consiguió tres triunfos, un empate y una derrota, por lo que llega al Monumental en una posición expectante.

Las posibles formaciones de River e Independiente Rivadavia

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Álex Vigo, Iván Villalba, Leonard Costa, Leonel Bucca; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Álex Arce.

Cómo ver en vivo River vs. Independiente Rivadavia

El encuentro será transmitido en vivo por televisión a través de TNT Sports, señal que forma parte del Pack Fútbol.

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