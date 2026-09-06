Alemania: la ultraderecha arrasa en las elecciones de Alta-Sajonia y podría gobernar por primera vez desde la Segunda Guerra

La ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) habría arrasado este domingo en el estado de Alta Sajonia con al menos el 44% de los votos, según sondeos a pie de urna. El resultado, inédito desde la posguerra, deja muy atrás a la centroderecha de la CDU —que apenas rondaría el 18,5%— y confirma el avance de la ultraderecha en Europa. Aunque aún no está claro si AfD alcanzará la mayoría absoluta para gobernar en solitario, el partido se consolida como fuerza dominante en el este alemán y obliga al resto de formaciones a negociar posibles coaliciones.
En Alemania se celebraron este domingo elecciones regionales en el estado de Alta Sajonia (Sajonia-Anhalt), donde la ultraderechista AfD obtuvo un resultado histórico con más del 44% de los votos, muy por encima de la centroderecha CDU y del resto de partidos tradicionales.
El resultado, inédito desde la Segunda Guerra Mundial, se dio en los comicios regionales en Sajonia-Anhalt, uno de los estados federados del este alemán, que definen la composición del Parlamento estatal con 83 bancas.
Allí compiten AfD, liderada por Ulrich Siegmund; la CDU (Unión Demócrata Cristiana) del canciller Friedrich Merz; el histórico SPD (Partido Socialdemócrata de Alemania); Die Linke; Los Verdes; la nueva Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), que logró superar el umbral del 5%; y el FDP liberal (Partido Liberal Demócrata), que quedó fuera por no alcanzar el mínimo requerido.
Lo que está en juego es la gobernabilidad regional, ya que AfD quedó cerca de la mayoría absoluta pero necesitaría alianzas para gobernar. El avance de la ultraderecha refleja un cambio profundo en el mapa político alemán, con impacto en debates nacionales sobre inmigración, seguridad y economía. Además, se suma a una tendencia europea de crecimiento de fuerzas extremistas, lo que refuerza la preocupación sobre el futuro de la Unión Europea y la estabilidad democrática en la región.
Elecciones en Alemania: “Hemos hecho historia”
El candidato de Alternativa por Alemania (AfD), Ulrich Siegmund, celebró como un “momento histórico” el contundente triunfo de su partido en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt. “Aquí escribiremos historia”, había anticipado durante la campaña, y tras conocerse los resultados insistió en que la formación está cada vez más cerca de convertirse en una fuerza con capacidad real de gobierno.
El resultado supone un duro golpe para la centroderecha de la CDU del canciller Friedrich Merz, que cayó al 18,5% y deberá definir cómo responder al avance de su principal rival por la derecha. Aunque AfD quedó muy cerca de la mayoría absoluta, necesitaría apoyos para controlar el Parlamento regional. La incógnita es si logrará formar gobierno en un escenario marcado por el rechazo de las demás fuerzas a cualquier alianza con la ultraderecha.
La elección, con una participación superior al 65%, refuerza la tensión sobre el llamado “cordón sanitario” que los partidos tradicionales mantienen para impedir que AfD llegue al poder. Los dirigentes nacionales Alice Weidel y Tino Chrupalla defendieron la posibilidad de gobernar y pusieron la inmigración como eje central de su campaña, al advertir que una mayoría absoluta sería “casi la única oportunidad de cambiar de rumbo” en Alemania.