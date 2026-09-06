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Desafío actoral: así fue la sorprendente transformación de Luisana Lopilato

La actriz atravesó un importante cambio de imagen para dejar atrás su apariencia habitual y acercarse al personaje.

Luisana Lopilato y una espectacular transformación para su nueva película.

Luisana Lopilato y una espectacular transformación para su nueva película.

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  • El proyecto representó un desafío importante para Luisana Lopilato.
  • La actriz atravesó un importante proceso de preparación para el papel.
  • Su apariencia fue modificada con distintos recursos de caracterización.
  • La historia también la llevó a conocer una realidad que desconocía.

Luisana Lopilato se animó a dejar de lado la imagen con la que el público suele identificarla para asumir uno de sus desafíos actorales más importantes. La actriz interpreta a Margarita Di Tullio, conocida como “Pepita, la pistolera”, en la nueva película dirigida por Lucía Puenzo. Para construir a este personaje basado en una historia real, tuvo que atravesar un importante proceso de caracterización.

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La transformación no fue sencilla, principalmente porque Lopilato reconoció que no tenía un parecido físico con la mujer que debía interpretar. Por eso, el equipo comenzó a probar distintas alternativas para modificar su apariencia y encontrar una versión propia de Pepita. La actriz contó que llegaron a utilizar prótesis corporales, peluca, lentes de contacto y otros recursos antes de decidir qué elementos conservar.

La actriz llevó a cabo una gran transformación para interpretar a

La actriz llevó a cabo una gran transformación para interpretar a "Pepita, la pistolera".

El objetivo era que el cambio ayudara a que el público viera al personaje y no simplemente a Luisana Lopilato detrás de él. Al mismo tiempo, había que evitar que la caracterización quedara exagerada o pareciera una caricatura. El proceso llevó varios meses de preparación y fue clave para construir una versión de Margarita que también permitiera representar la época y el ambiente de Mar del Plata.

Cómo fue la increíble transformación de Luisana Lopilato

Para conseguir el aspecto definitivo, el equipo trabajó sobre diferentes partes de la imagen de la actriz y fue descartando opciones durante las pruebas. La transformación incluyó elementos como prótesis, pelucas, lentes de contacto y dientes, recursos que permitieron alejarla de su apariencia habitual. La idea era encontrar un equilibrio que resultara creíble para la historia.

Pero el desafío de Lopilato no terminó en lo físico. Para acercarse al mundo de Pepita, también buscó comprender mejor el contexto en el que transcurrió su historia. La película muestra una Mar del Plata muy distinta a la actual y aborda la situación de las trabajadoras sexuales de aquella época, por lo que la actriz compartió escenas con mujeres que ejercen esa actividad en la vida real.

La película está dirigida por Lucía Puenzo y llegará a los cines el 3 de septiembre.

La película está dirigida por Lucía Puenzo y llegará a los cines el 3 de septiembre.

Según contó, ese contacto le permitió conocer una realidad de la que se encontraba muy alejada y entender mejor las experiencias de esas mujeres. Así, la preparación para el personaje combinó una transformación visual con un acercamiento al contexto social que rodeaba a Margarita Di Tullio. El resultado podrá verse desde el 3 de septiembre, cuando la película llegue a los cines y permita conocer esta nueva faceta de la actriz.

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