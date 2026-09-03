Pasó sin pena ni gloria por River, brilló en el Mundial y ahora será compañero de Messi El mediocampista paraguayo dejó atrás su conflictivo exilio en el predio de Cantilo y fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Inter Miami, donde compartirá plantel con el astro argentino. Por Agregar C5N en









El paraguayo, de 24 años, era uno de los borrados en River.

El volante paraguayo Matías Galarza Fonda concretó un sorpresivo giro en su carrera futbolística, pasando de estar marginado en River Plate a convertirse en el flamante refuerzo del Inter Miami. De esta manera, el jugador dejará atrás los días de entrenamientos diferenciados en el predio de Cantilo para sumarse a un plantel plagado de estrellas que lidera el astro argentino Lionel Messi y dirige Cristian Kily González.

El club estadounidense anunció la incorporación del mediocampista paraguayo de 24 años mediante un préstamo con opción de compra, en el cierre del libro de pases de la Major League Soccer (MLS). El volante regresa así al país norteamericano después de haber jugado el primer semestre de 2026 en Atlanta United.

Talento paraguayo en Miami. ¡Bienvenido, Matías!



https://t.co/k3I8iTtW1l pic.twitter.com/dTWwgiear8 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 3, 2026 La historia del volante con la camiseta de Núñez estuvo muy lejos de lo esperado tras su arribo a mediados de 2025 como una apuesta de Marcelo Gallardo. Su paso por el Millonario acumuló 14 partidos jugados en los que no registró goles ni asistencias. Su ciclo comenzó a desmoronarse definitivamente el 24 de noviembre de 2025, cuando ingresó desde el banco de suplentes y cometió un grave error que propició la eliminación de River ante Racing en los octavos de final del Torneo Clausura. Tras un posterior préstamo en Atlanta United fue relegado a entrenar en el predio de Cantilo junto al grupo de los "apartados".

Sin embargo, el Mundial de 2026 de Canadá, México y Estados Unidos actuó como una vitrina para el mediocampista. Bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, Galarza fue una de las grandes figuras de la Selección de Paraguay, aportando un gol y una asistencia en un camino histórico que terminó en octavos de final tras caer ante Francia por 1 a 0.

Galarza Fonda apenas jugó 14 partidos y no metió goles. Ante el evidente desgaste de la relación con el hincha y la dirigencia, la decisión del jugador de no regresar a las prácticas en Cantilo desató una tormenta de negociaciones en el mercado de pases. Con el cierre del libro de transferencias en Argentina al caer, Estudiantes de La Plata apareció con fuerza para sumarlo de urgencia. Sin embargo, decidió emigrar a los Estados Unidos y compartir el día a día con Messi y volver a la MLS.