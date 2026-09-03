4 de septiembre de 2026 Inicio
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Pasó sin pena ni gloria por River, brilló en el Mundial y ahora será compañero de Messi

El mediocampista paraguayo dejó atrás su conflictivo exilio en el predio de Cantilo y fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Inter Miami, donde compartirá plantel con el astro argentino.

Por
El paraguayo

El paraguayo, de 24 años, era uno de los borrados en River.

El volante paraguayo Matías Galarza Fonda concretó un sorpresivo giro en su carrera futbolística, pasando de estar marginado en River Plate a convertirse en el flamante refuerzo del Inter Miami. De esta manera, el jugador dejará atrás los días de entrenamientos diferenciados en el predio de Cantilo para sumarse a un plantel plagado de estrellas que lidera el astro argentino Lionel Messi y dirige Cristian Kily González.

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El club estadounidense anunció la incorporación del mediocampista paraguayo de 24 años mediante un préstamo con opción de compra, en el cierre del libro de pases de la Major League Soccer (MLS). El volante regresa así al país norteamericano después de haber jugado el primer semestre de 2026 en Atlanta United.

La historia del volante con la camiseta de Núñez estuvo muy lejos de lo esperado tras su arribo a mediados de 2025 como una apuesta de Marcelo Gallardo. Su paso por el Millonario acumuló 14 partidos jugados en los que no registró goles ni asistencias. Su ciclo comenzó a desmoronarse definitivamente el 24 de noviembre de 2025, cuando ingresó desde el banco de suplentes y cometió un grave error que propició la eliminación de River ante Racing en los octavos de final del Torneo Clausura. Tras un posterior préstamo en Atlanta United fue relegado a entrenar en el predio de Cantilo junto al grupo de los "apartados".

Galarza Fonda apenas jugó 14 partidos y no metió goles.

Galarza Fonda apenas jugó 14 partidos y no metió goles.

Ante el evidente desgaste de la relación con el hincha y la dirigencia, la decisión del jugador de no regresar a las prácticas en Cantilo desató una tormenta de negociaciones en el mercado de pases. Con el cierre del libro de transferencias en Argentina al caer, Estudiantes de La Plata apareció con fuerza para sumarlo de urgencia. Sin embargo, decidió emigrar a los Estados Unidos y compartir el día a día con Messi y volver a la MLS.

Finalmente, las dirigencias llegaron a un acuerdo para concretar una cesión por un año sin cargo, la cual incluye una opción de compra de tres millones de dólares por el 50% de su ficha. Con los papeles al día para recibir su visa de trabajo, el volante zurdo emprenderá vuelo directo para ponerse bajo las órdenes de su nuevo equipo en la Florida, donde se acoplará a un vestuario de jerarquía mundial compuesto también por figuras como Luis Suárez, Rodrigo De Paul y Casemiro.

Matías Galarza Fonda fue una de las figuras de Paraguay en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en octavos de final a manos de Francia.

Matías Galarza Fonda fue una de las figuras de Paraguay en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en octavos de final a manos de Francia.

"Los héroes de Cantilo" que ya dejaron el grupo de los borrados por River

  • Matías Galarza Fonda: cedido a Inter Miami, con opción de compra, hasta el final de la temporada 2026.
  • Giuliano Galoppo: préstamo a Atlanta United por diez meses, con opción de compra.
  • Kendry Páez: Chelsea interrumpió anticipadamente su préstamo y el ecuatoriano regresó a Inglaterra.
  • Paulo Díaz: rescindió su contrato con River y se incorporó a Atlanta United.
  • Germán Pezzella: rescisión de su vínculo y firmó con Peñarol.
  • Maximiliano Meza: terminó su contrato de común acuerdo y regresó a Independiente.
  • Alexander Woiski: finalizó su vínculo con River de mutuo acuerdo y continuó su carrera en Deportivo Táchira, de Venezuela.
  • Maximiliano Salas: cedido a Independiente Rivadavia, con opción de compra.
  • Ian Subiabre: préstamo a Tigre por 12 meses, también con opción de compra.
  • Santiago Lencina: cedido a Burgos, de España, con opción de compra.
  • Kevin Castaño: prestado a Atlético Mineiro, con una obligación de compra de 5 millones por el 50% de su pase.
  • Andrés Herrera: vendido a Columbus Crew, de la MLS, por 1,2 millones.
Los borrados de Cantilo.

Los borrados de Cantilo.

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