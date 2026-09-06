Video: un delantero del Olympiacos sufrió una fractura escalofriante y fue sacado en ambulancia El delantero marroquí Ayoub El Kaabi sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda tras un violento choque con el arquero Marios Siampanis, a los 43 minutos del duelo entre Olympiacos y Volos. Fue trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital de Atenas. Por Agregar C5N en









El partido entre Olympiacos y Volos terminó en tragedia deportiva.

Un partido de la Superliga de Grecia entre Olympiacos y Volos terminó en drama cuando el delantero Ayoub El Kaabi, del conjunto ateniense, sufrió una fractura de tibia y peroné tras un violento choque con el arquero rival. La escalofriante lesión ocurrió a los 43 minutos del primer tiempo y obligó a su traslado inmediato en ambulancia hacia un hospital de Atenas. El grito de dolor paralizó al estadio y el arquero que lo impactó envió luego un mensaje cargado de arrepentimiento.

Sobre el cierre del primer tiempo, una jugada que parecía común terminó en tragedia cuando el delantero del conjunto ateniense fue a buscar el gol y se topó con la salida del arquero de Marios Siampanis. El choque dejó una imagen escalofriante, con la pierna colgando y un grito de dolor que heló a todo el estadio.

El arquero salió a achicar y terminó impactando de lleno contra la pierna izquierda del delantero, generando una torsión que encendió las alarmas en el Panthessaliko. La escena desató pánico entre compañeros y rivales, que corrieron a pedir asistencia médica mientras el público quedaba paralizado. El futbolista marrouí fue retirado en ambulancia rumbo a un hospital de Atenas, y el arquero que lo embistió rompió en llanto.

¡TERRIBLE IMPACTO EN OLYMPIACOS!



Ayoub El Kaabi tuvo que salir del partido por lesión tras recibir una fuerte entrada del arquero. El delantero marroquí no pudo continuar. pic.twitter.com/DNgeqjXocU — Claro Sports (@ClaroSports) September 5, 2026 La fractura brutal dejó al Olympiacos sin su figura y a la liga griega marcada por una de las lesiones más estremecedoras del año donde el empate 1-1 frente al Volos quedó en segundo plano tras la escalofriante acción que sacó de competencia al referente ofensivo del equipo dirigido por José Luis Mendilibar.

Tras el partido, el arquero Marios Siampanis publicó un mensaje en redes sociales dirigido al delantero: “No tenía ninguna intención de hacerte daño, y fue muy doloroso verte sufrir de esta manera. Mis pensamientos están contigo. Te deseo fortaleza y una recuperación total”. A su vez, el Olympiacos acompañó con un comunicado cargado de apoyo: “Ayoub, en este difícil momento, toda la familia del Olympiacos te apoya de todo corazón… Mantente fuerte. Estaremos contigo en cada paso del camino, hasta que te veamos de vuelta donde perteneces”.

Una lesión gravísima: qué le espera al delantero en los próximos días El club informó que el atacante fue operado y que ya comenzó la etapa inicial de recuperación . Los estudios radiológicos confirmaron una fractura completa de tibia y peroné, y según el portal Sport 24, la operación se realizó con éxito en el Centro Médico de Atenas. La intervención estuvo a cargo del jefe médico de Olympiacos, Christos Theos, y el postoperatorio avanza según lo previsto ya que el delantero inició la primera etapa de rehabilitación, con una recuperación estimada en alrededor de seis meses, aunque su regreso definitivo dependerá de la evolución ósea y de su respuesta física. La lesión obliga al técnico José Luis Mendilibar a rearmar la temporada, ya que pierde a su centrodelantero y máximo artillero de la campaña pasada.