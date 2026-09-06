6 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Video: un delantero del Olympiacos sufrió una fractura escalofriante y fue sacado en ambulancia

El delantero marroquí Ayoub El Kaabi sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda tras un violento choque con el arquero Marios Siampanis, a los 43 minutos del duelo entre Olympiacos y Volos. Fue trasladado de urgencia en ambulancia a un hospital de Atenas.

Por
El partido entre Olympiacos y Volos terminó en tragedia deportiva. 

El partido entre Olympiacos y Volos terminó en tragedia deportiva. 

Un partido de la Superliga de Grecia entre Olympiacos y Volos terminó en drama cuando el delantero Ayoub El Kaabi, del conjunto ateniense, sufrió una fractura de tibia y peroné tras un violento choque con el arquero rival. La escalofriante lesión ocurrió a los 43 minutos del primer tiempo y obligó a su traslado inmediato en ambulancia hacia un hospital de Atenas. El grito de dolor paralizó al estadio y el arquero que lo impactó envió luego un mensaje cargado de arrepentimiento.

Fernando Muslera nació en Buenos Aires, pero sus padres eran uruguayos y desde muy pequeño quedó ligado al país que años después representaría como arquero de la Selección.
Te puede interesar:

El futbolista que nació en Argentina pero tiene sangre uruguaya: sus padres tuvieron un parto particular

Sobre el cierre del primer tiempo, una jugada que parecía común terminó en tragedia cuando el delantero del conjunto ateniense fue a buscar el gol y se topó con la salida del arquero de Marios Siampanis. El choque dejó una imagen escalofriante, con la pierna colgando y un grito de dolor que heló a todo el estadio.

El arquero salió a achicar y terminó impactando de lleno contra la pierna izquierda del delantero, generando una torsión que encendió las alarmas en el Panthessaliko. La escena desató pánico entre compañeros y rivales, que corrieron a pedir asistencia médica mientras el público quedaba paralizado. El futbolista marrouí fue retirado en ambulancia rumbo a un hospital de Atenas, y el arquero que lo embistió rompió en llanto.

La fractura brutal dejó al Olympiacos sin su figura y a la liga griega marcada por una de las lesiones más estremecedoras del año donde el empate 1-1 frente al Volos quedó en segundo plano tras la escalofriante acción que sacó de competencia al referente ofensivo del equipo dirigido por José Luis Mendilibar.

Tras el partido, el arquero Marios Siampanis publicó un mensaje en redes sociales dirigido al delantero: “No tenía ninguna intención de hacerte daño, y fue muy doloroso verte sufrir de esta manera. Mis pensamientos están contigo. Te deseo fortaleza y una recuperación total”. A su vez, el Olympiacos acompañó con un comunicado cargado de apoyo: “Ayoub, en este difícil momento, toda la familia del Olympiacos te apoya de todo corazón… Mantente fuerte. Estaremos contigo en cada paso del camino, hasta que te veamos de vuelta donde perteneces”.

Una lesión gravísima: qué le espera al delantero en los próximos días

El club informó que el atacante fue operado y que ya comenzó la etapa inicial de recuperación. Los estudios radiológicos confirmaron una fractura completa de tibia y peroné, y según el portal Sport 24, la operación se realizó con éxito en el Centro Médico de Atenas.

La intervención estuvo a cargo del jefe médico de Olympiacos, Christos Theos, y el postoperatorio avanza según lo previsto ya que el delantero inició la primera etapa de rehabilitación, con una recuperación estimada en alrededor de seis meses, aunque su regreso definitivo dependerá de la evolución ósea y de su respuesta física.

La lesión obliga al técnico José Luis Mendilibar a rearmar la temporada, ya que pierde a su centrodelantero y máximo artillero de la campaña pasada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La representante argentina lució un atuendo en homenaje al astro rosarino.

De la cancha a la pasarela: el vestido homenaje a Messi de la representante argentina en Miss Mundo 2026

Boca piensa en su próximo encuentro. 

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Gimnasia de Mendoza

Boca se impuso en los penales en Córdoba.

Vélez presentó un reclamo formal contra Boca tras la derrota en Copa Argentina

Julián Álvarez ingresó en el segundo tiempo. 

Julián Álvarez fue silbado en su regreso al Atlético de Madrid, que fue goleado

A qué hora juega Boca vs. Gimnasia de Mendoza

Con el foco puesto en la Sudamericana, Boca visita a Gimnasia en Mendoza

El Dibu, a los 34 años, dio el gran salto del Aston Villa al Chelsea.

Locura en Chelsea: el inesperado gesto del Dibu Martínez con los hinchas tras cambiar su número de camiseta

Rating Cero

Un exparticipante de Gran Hermano 2022 tuvo un accidente que puso ser fatal.

Un exGran Hermano sufrió un grave accidente e hizo un descargo furioso en redes: "Casi nos mata"

Maybel Del Valle aseguró que irá hasta las últimas consecuencias.

Denuncian a Camilota por estafa: "Me trató como su amiga, la hice facturar y me vació la cuenta"

Daniella Mastricchio interpretó a Sol en Chiquititas y alcanzó una enorme popularidad durante su infancia. Años después, se alejó de los medios y comenzó una nueva etapa de su vida.

Qué fue de la vida de Daniella Mastricchio, la actriz con una increíble historia después de su paso por Chiquititas

La cocina de Yanina Latorre combina una estética inspirada en Nueva York con mobiliario moderno y sectores pensados para disfrutar de la vida cotidiana.

Diseño neoyorquino y mucha funcionalidad: así es la cocina de Yanina Latorre

Conocé el papel que le cambió la vida a Angelina Jolie y le dejó un furte vínculo con Camboya.

Este papel cambió por completo la vida de Angelina Jolie: cuál fue y qué impacto tuvo en Camboya

Luisana Lopilato y una espectacular transformación para su nueva película.

Desafío actoral: así fue la sorprendente transformación de Luisana Lopilato

últimas noticias

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 7 de septiembre

Hace 16 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 7 de septiembre

Hace 16 minutos
Un exparticipante de Gran Hermano 2022 tuvo un accidente que puso ser fatal.

Un exGran Hermano sufrió un grave accidente e hizo un descargo furioso en redes: "Casi nos mata"

Hace 31 minutos
Así quedó el avión de carga tras el accidente.

Se estrelló un avión de Amazon cerca del aeropuerto de Miami: hay al menos cinco muertos

Hace 59 minutos
El Consejo Agroindustrial Argentino representa a las economías agroindustriales de todo el país.

Malvinas: más de 40 entidades del agro respaldaron los anuncios de Javier Milei

Hace 1 hora