Remontada épica de Franco Colapinto en el GP de Italia: terminó 9° tras haber caído al 16° puesto

El piloto de Alpine vivió una tarde llena de emociones en Monza: luego de un arranque en el que alcanzó la tercera posición, un despiste lo llevó a ser decimoquinto. Sin resignarse, volvió a escalar lugares y salvó dos puntos para el equipo.

Franco Colapinto vivió un Gran Premio de Italia de la Formula 1 lleno de emociones . Tras un arranque de carrera en el que alcanzó la tercera posición, un despiste lo llevó a ser decimoquinto, pero luego protagonizó una épica remontada y, en la vuelta 41, se puso noveno y cosechó dos puntos.

El piloto de Alpine había alcanzado el cuarto puesto en el segundo giro, antes de la bandera roja por el duro accidente que dejó afuera al monegasco, quien se encuentra fuera de peligro .

Tras la reanudación, pasó a Verstappen y en Alpine todo era alegría. Sin embargo, en la sexta vuelta, una distracción le impidió tomar una curva, siguió de largo y salió de la pista, un error que le hizo perder doce posiciones .

Con el correr de las vueltas, Franco empezó a recuperar lugares. En la vuelta 24 ya estaba 12°, muy cerca de Bearman, con Bortoleto entre ambos. Seis giros después, superó a los dos y quedó 10°, mientras mantenía un buen ritmo de carrera. Poco después fue por Tsunoda y, en la vuelta 41, consiguió adelantarlo para meterse nuevamente entre los diez primeros.

El fin de semana había comenzado de forma prometedora para el joven oriundo de Pilar. Gracias al nuevo paquete de mejoras aerodinámicas implementado en su A526 —que incluyó un piso rediseñado, modificaciones en el difusor y los pontones—, Colapinto mostró competitividad desde las tandas de entrenamiento e igualó la especificación técnica de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

¡¡QUE REMONTADA ESTÁ HACIENDO FRANCO!! Colapinto pasó a Tsunoda y ahora se puso ¡NOVENO! en la carrera en Monza. #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nRas2SZTCX

En la jornada de clasificación del sábado, Colapinto completó su mejor actuación de partida desde su llegada a la categoría: avanzó con solvencia hasta la Q3 marcando un tiempo de 1:22.220. Aunque finalizó octavo en pista, partió desde el séptimo lugar de la grilla beneficiado por la sanción que desplazó a Kimi Antonelli al fondo de la grilla.

De la ilusión a la remontada en pista

En el inicio de la carrera, el pilarense tuvo un gran arranque en el que superó a Lewis Hamilton y Oscar Piastri. Poco después, tras un fuerte accidente de Charles Leclerc que provocó la detención de la prueba con bandera roja en la vuelta 4, Colapinto llegó a ubicarse provisoriamente en la cuarta colocación.

Sin embargo, tras el relanzamiento, el argentino sufrió un despiste que le hizo perder el control de su monoplaza y caer bruscamente desde las posiciones de vanguardia hasta el 16° puesto. A partir de allí, con neumáticos de compuesto duro, Colapinto inició una sólida recuperación escalando posiciones ritmo a ritmo.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto se despistó y bajó al 16° puesto en la carrera. ¡Increíble!



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En el tramo final del certamen, tras pasar a pilotos como Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto para entrar al top 10, el pilarense superó a Yuki Tsunoda en la vuelta 41 para adueñarse definitivamente del noveno puesto.

Los resultados del GP de Italia

La victoria en Monza quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, quien firmó una remontada histórica al adjudicarse el triunfo tras haber largado desde el 19° lugar. Por su parte, Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine y dueño de la pole position el sábado, finalizó en el séptimo lugar de la clasificación general.

Con este resultado, Colapinto cerró su participación en el trazado italiano sumando dos valiosos puntos tras largar 7°, caer al 16° lugar por su despiste y cruzar la meta en la novena colocación.

Las posiciones finales del Gran Premio de Italia de la Formula 1