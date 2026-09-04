4 de septiembre de 2026 Inicio
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El video inédito de Lionel Messi haciendo jueguitos en la concentración del Mundial 2010: "Algo sublime"

El galgo Jonás Gutiérrez publicó una grabación que tenía guardada del certamen en Sudáfrica en el que también aparecen Martín Demichelis y Maxi Rodríguez.

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El video inédito de Messi.
El video inédito de Messi.Redes sociales

El exfutbolista Jonás Gutiérrez compartió un video inédito de Lionel Messi junto a otros jugadores de la Selección argentina en la concentración del Mundial 2010. En la grabación, se lo puede ver con 23 años haciendo jueguitos con la pelota Jabulani, recordada por ser una pelota difícil de controlar.

El paraguayo, de 24 años, era uno de los borrados en River.
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El Gaglo hizo un posteo y escribió unas sentidas palabras para sus compañeros y el momento que transitaban en aquel 2010. En la grabación aparecen Maximiliano Rodríguez y Martín Demichelis. “Un video que nunca había compartido”, contó en el texto.

“La habitación con Martín Demichelis, ahí entra Maximiliano Rodríguez que empieza a hacer jueguitos de una forma increíble y después arranca Lionel Messi y lleva el momento a algo sublime. Imposible dejar de ver este video”, agregó.

En el video se puede escuchar al exjugador de Newcastle decir: “Buenísimo, Fiera. Pero es el turno de Lio”. Maxi continúa: “Dijimos que era sin zapatillas. Está más cómodo en la silla”, pero al ver los jueguitos que realizaba, el Galgo sumó: “No se le cae”.

Jonás Gutiérrez escribió en broma: “Yo quiero que sepan que era el que filmaba y no quise que Leo se sintiera menos si yo empezaba a hacer mis malabares con la Jabulani. Lo único que quiero decir es que yo no hice lo mismo o mejor porque no quería opacarlo”.

Lionel Messi reapareció tras anunciar su retiro de la Selección argentina: las imágenes

El astro Lionel Messi reapareció públicamente en Miami después de anunciar su retiro de la Selección argentina, luego de la derrota contra España en la final del Mundial 2026 y la reciente muerte de su padre, Jorge. La confirmación movilizó al fútbol mundial y generó una catarata de homenajes al rosarino.

Messi aprovechó su tiempo libre en Miami para acompañar a sus hijos durante un partido de las divisiones inferiores de Las Garzas. A un costado de la cancha, fue visto descalzo y mientras tomaba mate junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, mientras seguía el encuentro.

El astro reapareció nuevamente en público tras comunicar su decisión a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, en la que repasó sus 20 años con la camiseta albiceleste y aseguró que se marcha con "tranquilidad y orgullo". La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene la voluntad de organizar un partido homenaje para el rosarino, aunque dependerá del calendario y el estado anímico del delantero.

Lo que ya se sabe es que en septiembre habrá una Fecha FIFA ampliada: se podrán organizar partidos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. La Selección iba a jugar un partido de local y otro en China, pero esa opción quedó absolutamente descartada después del retiro de Messi.

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