6 de septiembre de 2026 Inicio
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Río Negro: encontraron muerto al niño desaparecido tras caer a un canal de riego en el auto de su familia

El nene de 4 años era buscado desde la madrugada del sábado. Los padres lograron salir del auto tras el accidente y sobrevivieron. El vehículo fue arrastrado por la corriente y los equipos de rescate trabajaron durante casi dos días.

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El auto familiar volcado en el canal de riego.

El auto familiar volcado en el canal de riego.

Gian, de 4 años, viajaba en el auto familiar y, junto a sus padres, cayó a un canal principal de riego en la localidad de Fernández Oro, en Río Negro. Encontraron su cuerpo sin vida este domingo luego de casi 48 horas de búsqueda que comenzaron la madrugada del sábado. Sus padres lograron salir del auto con vida por sus propios medios.

El hecho ocurrió en Chubut.
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"Es muy impactante para una comunidad chiquita que se conocen todos, la familia, los vecinos, todos se quedaron en el canal tratando de ver si se podía encontrar, con una mamá internada. Justo ayer heló acá en el valle", detalló la periodista rionegrina Daniela Luján a C5N.

El niño había quedado atrapado en el auto, que fue arrastrado por la corriente, y lo buscaban la Policía de Río Negro, Prefectura Naval, Defensa Civil, Bomberos y buzos en esa zona, a la altura del kilómetro 1209 de la Ruta Nacional 22. El operativo solo se interrumpió durante la noche del sábado y se retomó este domingo a las 8:30.

Según el medio local Inforo, encontraron el cuerpo aguas abajo, a unos 500 metros del puente, lugar donde se concentraba buena parte del operativo. Se desconocen los motivos por los cuales el conductor del auto perdió el control y el vehículo cayó al canal y no se descarta la incidencia de otro vehículo.

"La familia es toda de Fernández Oro, el nene iba al jardín ahí", puntualizó Luján, afirmó que el intendente Gustavo Amati durmió en el lugar de la búsqueda y remarcó: "Vamos a ver cómo sigue esa otra parte, qué fue lo que pasó con el conductor". La madre de Gian se encuentra internada con un "golpe importante en la cabeza" a raíz de las heridas que le causó el accidente.

La "famosa" ruta a Vaca Muerta que lleva "más de 30 años sin terminarse"

La periodista local definió el recorrido que hizo la familia como la "famosa ruta a Vaca Muerta" y aseguró que hay accidentes "todo el tiempo". De hecho, el gobernador Alberto Weretilneck firmó el traspaso de esa ruta y de la ruta 151 con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para poder "tener rutas seguras para todos", pese a que es el impuesto a los combustibles el que debería destinarse a garantizarlas.

"Los gobiernos provinciales no pueden interferir porque Vialidad Nacional es el organismo que debe realizar obras, pero se han vencido los plazos y es una ruta que lleva más de 30 años sin terminarse", lamentó Luján.

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