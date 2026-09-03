Lionel Messi reapareció tras anunciar su retiro de la Selección argentina: las imágenes

El astro fue visto públicamente por primera vez después de confirmar el fin de su etapa en la Albiceleste. Se encontraba acompañado de Antonela Roccuzzo mientras observaba un partido de sus hijos en las inferiores de Inter Miami.

El astro Lionel Messi reapareció públicamente en Miami después de anunciar su retiro de la Selección argentina , luego de la derrota contra España en la final del Mundial 2026 y la reciente muerte de su padre, Jorge. La confirmación movilizó al fútbol mundial y generó una catarata de homenajes al rosarino.

Las emotivas palabras de Mourinho por el retiro de Messi de la Selección

Messi aprovechó su tiempo libre en Miami para acompañar a sus hijos durante un partido de las divisiones inferiores de Las Garzas. A un costado de la cancha, fue visto descalzo y mientras tomaba mate junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, mientras seguía el encuentro.

El astro reapareció nuevamente en público tras comunicar su decisión a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, en la que repasó sus 20 años con la camiseta albiceleste y aseguró que se marcha con "tranquilidad y orgullo". La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene la voluntad de organizar un partido homenaje para el rosarino, aunque dependerá del calendario y el estado anímico del delantero.

Lo que ya se sabe es que en septiembre habrá una Fecha FIFA ampliada: se podrán organizar partidos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. La Selección iba a jugar un partido de local y otro en China, pero esa opción quedó absolutamente descartada después del retiro de Messi.

EL GOAT A PURO MATE Y FÚTBOL Tras su despedida de la Selección Argentina, Messi reapareció junto a su familia para ver a sus hijos en las formativas de Inter Miami. Messi World pic.twitter.com/sLacvfOp2r

Desde AFA, pueden organizar hasta cuatro partidos y en ese lapso puede haber uno que sea el definitivo: el que tenga el último partido de Messi. Si bien no hay arreglos, el jugador tendría la intención de poder avanzar en la idea.

Las emotivas palabras de Mourinho por el retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

En la antesala del encuentro del Real Madrid frente al Betis por LaLiga, José Mourinho no escatimó en elogios al referirse a la salida de Lionel Messi del conjunto albiceleste.

Fiel a su estilo directo y reflexivo, el entrenador portugués reconoció la huella imborrable del capitán argentino en la historia del fútbol.

"Hablar de Messi es complicado. No hay mucho más que decir. No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador. Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años", expresó Mourinho ante la prensa.

El prestigioso DT, quien enfrentó y sufrió el talento del rosarino durante su etapa más competitiva en España, analizó la despedida desde la perspectiva de un rival histórico: "Es uno de esos que echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación".