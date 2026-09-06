Lionel Messi reapareció en Inter Miami: asistencia y empate 2-2 ante Atlanta United por la MLS Desde el córner, el rosarino le permitió a Casemiro abrir el tanteador, pero las Garzas no supieron cuidar el resultado y terminaron repartiendo los puntos en casa ante Atlanta United. Por Agregar C5N en









Lionel Messi aportó una asistencia para el empate 2 a 2 de Inter Miami ante Atlanta United. Getty Images

Mientras sigue la conmoción por el anuncio de su retiro de la Selección argentina, Lionel Messi volvió a sumar minutos con la camiseta de Inter Miami en el marco de la jornada 20 de la Major League Soccer (MLS). El astro rosarino fue titular y disputó los 90 minutos en el empate 2-2 frente a Atlanta United, en un encuentro donde aportó una asistencia pero en el que a las Garzas se les escapó el triunfo sobre el final.

Inter Miami buscaba hacerse fuerte como local para consolidar su posición en el torneo (marcha segundo en la Conferencia Este). Durante el desarrollo del encuentro, la intervención de Messi resultó determinante en la faceta ofensiva. A los 31, el capitán asistió mediante un corner a Casemiro para abrir el tanteador. Pocos minutos después, el paraguayo Miguel Almirón lograría el empate para Atlanta, y en la agonía del primer tiempo Luis Suárez volvía a poner en ventaja a los de rosa.

Sin embargo, el conjunto visitante reaccionó en los minutos finales del compromiso y logró igualar el marcador 2-2, impidiendo que el equipo dirigido por Inter Miami pudiera concretar la victoria como local.

Messi to Casemiro for the @InterMiamiCF opener.



Two-straight games with a goal for Casemiro. pic.twitter.com/NCJkMj5cZg — Major League Soccer (@MLS) September 6, 2026 Cómo sigue Lionel Messi tras su decisión de retirarse de la Selección argentina La reaparición del 10 en el ámbito de clubes se dio bajo la atenta mirada del fútbol mundial, apenas poco tiempo después de confirmarse su retiro de la Selección argentina. A pesar de los focos puestos sobre su figura, Messi completó la totalidad del cotejo de la MLS, sumando una nueva presentación con el conjunto de Florida.

Con este resultado de 2-2, Inter Miami dejó escapar dos puntos en casa y deberá dar vuelta la página de cara a sus próximos compromisos en la liga estadounidense.