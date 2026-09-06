Lionel Messi reapareció en Inter Miami: asistencia y empate 2-2 ante Atlanta United por la MLS

Mientras sigue la conmoción por el anuncio de su retiro de la Selección argentina, Lionel Messi volvió a sumar minutos con la camiseta de Inter Miami en el marco de la jornada 20 de la Major League Soccer (MLS). El astro rosarino fue titular y disputó los 90 minutos en el empate 2-2 frente a Atlanta United, en un encuentro donde aportó una asistencia pero en el que a las Garzas se les escapó el triunfo sobre el final.
Inter Miami buscaba hacerse fuerte como local para consolidar su posición en el torneo (marcha segundo en la Conferencia Este). Durante el desarrollo del encuentro, la intervención de Messi resultó determinante en la faceta ofensiva. A los 31, el capitán asistió mediante un corner a Casemiro para abrir el tanteador. Pocos minutos después, el paraguayo Miguel Almirón lograría el empate para Atlanta, y en la agonía del primer tiempo Luis Suárez volvía a poner en ventaja a los de rosa.
Sin embargo, el conjunto visitante reaccionó en los minutos finales del compromiso y logró igualar el marcador 2-2, impidiendo que el equipo dirigido por Inter Miami pudiera concretar la victoria como local.
Cómo sigue Lionel Messi tras su decisión de retirarse de la Selección argentina
La reaparición del 10 en el ámbito de clubes se dio bajo la atenta mirada del fútbol mundial, apenas poco tiempo después de confirmarse su retiro de la Selección argentina. A pesar de los focos puestos sobre su figura, Messi completó la totalidad del cotejo de la MLS, sumando una nueva presentación con el conjunto de Florida.
Con este resultado de 2-2, Inter Miami dejó escapar dos puntos en casa y deberá dar vuelta la página de cara a sus próximos compromisos en la liga estadounidense.
Rodrigo De Paul volvió a elogiar a Lionel Messi tras su retiro de la Selección: "Hizo un montón por el país"
Rodrigo De Paul habló sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina durante una entrevista con la transmisión oficial de la MLS, antes del partido de Inter Miami ante Atlanta United, y destacó la huella del capitán luego de dos décadas con la camiseta albiceleste.
El mediocampista recordó el orgullo que provocaba ver al número 10 por distintos lugares del mundo y admitió que el anuncio tuvo un fuerte impacto entre los argentinos. "Fue muy emotivo para nosotros", señaló, antes de definir el momento como una etapa marcada principalmente por la melancolía.