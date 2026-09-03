La emocionante historia de Lionel Messi y una periodista argentina tras la muerte de su marido

Una comunicadora recordó un diálogo que mantuvo con el astro después del fallecimiento de su pareja. "La dimensión de Messi como ser humano es tan grande", expresó.

La periodista Verónica Brunati recordó un diálogo que mantuvo con Lionel Messi después del fallecimiento de su pareja, el comunicador Jorge "Topo" López , que se produjo durante un accidente de tránsito mientras cubría el Mundial Brasil 2014. La conversación fue revelada después de que el astro anunciara su retiro de la Selección argentina.

Brunati escribió una columna en el portal Infobae titulado "Gracias Leo", en el que destacó el estímulo del delantero. "No encuentro todavía las palabras para explicar algo que tampoco sé cómo explicar: media vida cubriendo a la Selección Argentina con Messi. Todo lo que Messi fue para nosotros. Todo lo que nos inspiró. Todo lo que nos ilusionó. Todo lo que nos enseñó con su manera de ser. Porque la dimensión de Messi como ser humano es tan grande", expresó.

En tal sentido, reconoció el apoyo del astro tras la muerte de López, quien se desempeñaba en el Diario Olé, Radio La Red y el Diario Sport de España al momento de su deceso: "Mi vida es mejor por Messi. La del Topo lo fue. Y la de mis hijos también. Porque Messi es una felicidad única. Después del accidente del Topo, Messi me hizo llamar para que fuera a la Ciudad Deportiva Joan Gamper".

En tanto, señaló que el histórico futbolista ofreció su respaldo. "Me recibió, me abrazó y me preguntó: '¿Qué puedo hacer por vos, por Agus y Lucía?' ¡Recordaba los nombres de mis hijos! Me sorprendió. No supe qué decirle. Lo miré a Daddy. ¿Qué podía pedirle yo a Lionel Messi? No sabía", expresó.

También Brunati expuso que el astro insistió en brindarle apoyo y remarcó la felicidad de sus hijos por el jugador: "'Quiero ayudarte. ¿Qué puedo hacer por ellos?' Y yo le dije 'ser Lionel Messi'. Mis hijos son felices cuando te ven, Leo. Mis hijos lloran mucho. Solo quiero volver a verlos reír. Leo me miró y me dijo: 'No. Algo más, Vero'".

En tanto, la periodista deportiva agregó que le pidió al futbolista que se encuentre con los hijos de ella. "'Si no consigo más trabajo, si veo que la cosa se complica, le mando un CV a tu papá. Te lo juro. Nunca le dije que estaba en el fondo del mar. Nunca le dije que no sabía cómo seguir sola. Él insistió. 'Bueno, sí –le dije–, que los recibas a Agus y a Lucía algún día. Nada los hará más felices'", señaló.

Cómo fue la muerte del Topo López

El periodista falleció durante la madrugada del 9 de julio de 2014 en San Pablo, Brasil, en la cobertura de la Copa del Mundo. El hecho ocurrió horas antes de la semifinal entre Argentina y Países Bajos en el estadio Arena de San Pablo.

López, quien ese momento tenía 38 años, regresaba en taxi al hotel en el que se hospedaba cuando el vehículo fue embestido por un auto robado en el que huían tres delincuentes perseguidos por la Policía. Debido al impacto, salió despedido del automóvil y murió en el acto. Por su parte, el taxista sufrió heridas leves y los ocupantes del otro vehículo fueron detenidos en el lugar.