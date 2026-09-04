4 de septiembre de 2026 Inicio
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Bombazo en Boca: Tevez prepara su despedida y sueña con juntar a Messi y Cristiano Ronaldo

El Apache tendrá su postergado partido homenaje en diciembre en el templo xeneize, tras recibir el visto bueno de Juan Román Riquelme. Con la expectativa de reunir a unas 60 figuras mundiales, la organización sueña con la estelar presencia de los dos astros del fútbol.

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Tras 5 años desde su retiro

Tras 5 años desde su retiro, el Apache realizará su partido homenaje.

REUTERS/Natacha Pisarenko

Carlos Tevez tendrá finalmente su merecido partido de despedida en La Bombonera en diciembre de este año. El histórico delantero de Boca Juniors, que se retiró de la actividad profesional en junio de 2022, volverá a vestirse de corto para despedirse ante los hinchas. La confirmación del evento llegó luego de un diálogo directo entre el propio Apache y Juan Román Riquelme, presidente de la institución y excompañero suyo, quien puso el estadio xeneize a su entera disposición y ya piensan en figuras internacionales como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

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El Apache obtuvo 11 torneos con la camiseta azul y oro.

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Aunque el mes del evento está definido, aún resta confirmar el día exacto debido a compromisos del calendario. Las opciones que se manejan son los fines de semana del 12 y 13 de diciembre o, en su defecto, el del 19 y 20. La primera alternativa presenta un claro inconveniente organizativo: coincide con las finales del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones en Córdoba. Como el primer equipo de Boca, actualmente dirigido por Rodolfo Arruabarrena, tiene posibilidades de alcanzar esas instancias decisivas, la organización deberá evaluar el panorama antes de dar a conocer la fecha definitiva.

Tevez fue el gran protagonista de la Copa Libertadores del 2003.

Tevez fue el gran protagonista de la Copa Libertadores del 2003.

Respecto al formato del espectáculo, se prevé un partido que reunirá a cerca de 60 figuras del ámbito nacional e internacional. La intención de Tevez es conformar uno de los equipos con sus amigos del fútbol y del barrio de toda la vida, mientras que el conjunto rival estará compuesto por futbolistas con los que compartió vestuario a lo largo de su enorme trayectoria en equipos como la Selección argentina, Corinthians, Manchester United, Manchester City y Juventus.

Carlitos Tevez es uno de los grandes ídolos contemporáneos de Boca.

Carlitos Tevez es uno de los grandes ídolos contemporáneos de Boca.

La gran ilusión pasa por la posible asistencia de dos leyendas del fútbol contemporáneo: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes ya han sido invitados. El Apache mantiene una gran relación de amistad con ambos cracks, habiendo compartido delantera con el portugués en su exitoso paso por el Manchester United, y con el astro rosarino durante muchos años en la Selección Argentina. Aunque sus presencias aún no han sido confirmadas de forma oficial, se aguarda con expectativa sus respuestas.

Carlos Tevez volvió a Boca en plenitud y ganó 7 torneos.

Carlos Tevez volvió a Boca en plenitud y ganó 7 torneos.

Este homenaje marcará un regreso muy especial para el considerado por muchos como el último gran ídolo xeneize, quien completó tres etapas con la camiseta azul y oro donde disputó 279 partidos, anotó 94 goles y obtuvo 11 títulos oficiales. La última vez que Carlitos jugó de manera oficial en el verde césped de Brandsen 805 fue en noviembre del año pasado, aunque en aquella ocasión lo hizo en su rol de director técnico de Talleres, sufriendo una derrota por 2-0 ante Boca.

Los títulos de Carlos Tevez en Boca

  • Torneo Apertura 2003.
  • Copa Libertadores 2003.
  • Copa Intercontinental 2003.
  • Copa Sudamericana 2004.
  • Primera División 2015.
  • Copa Argentina 2014/15.
  • Primera División 2016/17.
  • Primera División 2017/18.
  • Supercopa 2018.
  • Primera División 2019/20.
  • Copa de la Liga 2020.
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