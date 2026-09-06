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Este papel cambió por completo la vida de Angelina Jolie: cuál fue y qué impacto tuvo en Camboya

El recorrido de la actriz por el país derivó en un proyecto que con el tiempo amplió su alcance y continúa vigente a día de hoy.

Conocé el papel que le cambió la vida a Angelina Jolie y le dejó un furte vínculo con Camboya.

Conocé el papel que le cambió la vida a Angelina Jolie y le dejó un furte vínculo con Camboya.

HOLA
  • Un reconocido papel marcó el comienzo de su vínculo con Camboya.
  • Su relación con el país también estuvo atravesada por una decisión personal muy importante.
  • La actriz impulsó un proyecto propio para ayudar a las comunidades de la región.
  • La iniciativa combinó acciones vinculadas al ambiente, la educación y la salud.

Hay papeles que quedan asociados para siempre con la carrera de un actor, pero en el caso de Angelina Jolie uno de ellos también tuvo un impacto fuera de la pantalla. Interpretar a Lara Croft en Tomb Raider la llevó a Camboya en el año 2000 y allí comenzó una relación con el país que terminaría transformando distintos aspectos de su vida. Lo que empezó como un trabajo cinematográfico se convirtió, con los años, en un vínculo personal y humanitario.

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Durante el rodaje de Lara Croft: Tomb Raider, Jolie quedó profundamente impresionada por los paisajes, la historia y las dificultades que atravesaban muchas comunidades locales. La experiencia le permitió conocer una realidad marcada por la pobreza, las minas terrestres y las consecuencias del régimen de los Jemeres Rojos. Ese contacto tuvo una influencia importante en sus decisiones posteriores y, en 2002, adoptó a Maddox, un niño nacido en Camboya.

La actriz se acercó al país durante el rodaje de Lara Croft: Tomb Raider.

La actriz se acercó al país durante el rodaje de Lara Croft: Tomb Raider.

A partir de ese vínculo, la actriz comenzó a involucrarse cada vez más con el país y decidió impulsar un proyecto propio en la región de Samlout, en la provincia de Battambang. En 2003 adquirió unas 60 mil hectáreas y creó una fundación vinculada a la conservación y al desarrollo comunitario. De esta manera, aquella visita que había surgido por un papel cinematográfico terminó dando lugar a un compromiso que se extendió mucho más allá de Hollywood.

Así fue el papel que cambió la vida de Angelina Jolie

La Maddox Jolie-Pitt Foundation nació justamente en ese contexto y tomó el nombre del hijo de la actriz. Su objetivo fue trabajar sobre una zona que durante años había sufrido problemas como la caza ilegal, la deforestación y las consecuencias de los conflictos armados. El proyecto buscó combinar la protección del ambiente con distintas iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades cercanas.

En materia ambiental, la fundación impulsó esquemas de forestería comunitaria, viveros y acciones de reforestación, además de utilizar cámaras para monitorear la fauna de la zona. También incorporó a antiguos cazadores furtivos como guardabosques, dándoles una nueva fuente de ingresos y convirtiéndolos en parte de la protección del territorio. El trabajo permitió preservar el hábitat y reforzar el control sobre las actividades ilegales.

La fundación realiza acciones vinculadas a la protección del ambiente, la educación y la salud.

La fundación realiza acciones vinculadas a la protección del ambiente, la educación y la salud.

La ayuda también llegó a otros sectores de la vida cotidiana. La organización colaboró con escuelas y docentes, entregó libros y desarrolló programas educativos, mientras que en materia sanitaria puso en funcionamiento clínicas que atienden a miles de personas. Además, instaló pozos y filtros de agua y promovió prácticas de agricultura sostenible. Con el paso del tiempo, el proyecto se convirtió en una iniciativa que buscó abordar distintos problemas de la región y que mantuvo a Camboya como uno de los lugares más importantes dentro de la historia personal de Jolie.

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