Este papel cambió por completo la vida de Angelina Jolie: cuál fue y qué impacto tuvo en Camboya El recorrido de la actriz por el país derivó en un proyecto que con el tiempo amplió su alcance y continúa vigente a día de hoy. Agregar C5N en









Conocé el papel que le cambió la vida a Angelina Jolie y le dejó un furte vínculo con Camboya. HOLA

Un reconocido papel marcó el comienzo de su vínculo con Camboya.

Su relación con el país también estuvo atravesada por una decisión personal muy importante.

La actriz impulsó un proyecto propio para ayudar a las comunidades de la región.

La iniciativa combinó acciones vinculadas al ambiente, la educación y la salud. Hay papeles que quedan asociados para siempre con la carrera de un actor, pero en el caso de Angelina Jolie uno de ellos también tuvo un impacto fuera de la pantalla. Interpretar a Lara Croft en Tomb Raider la llevó a Camboya en el año 2000 y allí comenzó una relación con el país que terminaría transformando distintos aspectos de su vida. Lo que empezó como un trabajo cinematográfico se convirtió, con los años, en un vínculo personal y humanitario.

Durante el rodaje de Lara Croft: Tomb Raider, Jolie quedó profundamente impresionada por los paisajes, la historia y las dificultades que atravesaban muchas comunidades locales. La experiencia le permitió conocer una realidad marcada por la pobreza, las minas terrestres y las consecuencias del régimen de los Jemeres Rojos. Ese contacto tuvo una influencia importante en sus decisiones posteriores y, en 2002, adoptó a Maddox, un niño nacido en Camboya.

La actriz se acercó al país durante el rodaje de Lara Croft: Tomb Raider. IMDb A partir de ese vínculo, la actriz comenzó a involucrarse cada vez más con el país y decidió impulsar un proyecto propio en la región de Samlout, en la provincia de Battambang. En 2003 adquirió unas 60 mil hectáreas y creó una fundación vinculada a la conservación y al desarrollo comunitario. De esta manera, aquella visita que había surgido por un papel cinematográfico terminó dando lugar a un compromiso que se extendió mucho más allá de Hollywood.

Así fue el papel que cambió la vida de Angelina Jolie La Maddox Jolie-Pitt Foundation nació justamente en ese contexto y tomó el nombre del hijo de la actriz. Su objetivo fue trabajar sobre una zona que durante años había sufrido problemas como la caza ilegal, la deforestación y las consecuencias de los conflictos armados. El proyecto buscó combinar la protección del ambiente con distintas iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las comunidades cercanas.

En materia ambiental, la fundación impulsó esquemas de forestería comunitaria, viveros y acciones de reforestación, además de utilizar cámaras para monitorear la fauna de la zona. También incorporó a antiguos cazadores furtivos como guardabosques, dándoles una nueva fuente de ingresos y convirtiéndolos en parte de la protección del territorio. El trabajo permitió preservar el hábitat y reforzar el control sobre las actividades ilegales.