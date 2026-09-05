Rodrigo De Paul volvió a elogiar a Lionel Messi tras su retiro de la Selección: "Hizo un montón por el país"

El mediocampista del Inter Miami habló antes del partido ante Atlanta United y valoró la huella que deja el capitán tras dos décadas con la camiseta albiceleste, en un momento que definió con melancolía.

Rodrigo De Paul habló sobre la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina durante una entrevista con la transmisión oficial de la MLS, antes del partido de Inter Miami ante Atlanta United, y destacó la huella del capitán luego de dos décadas con la camiseta albiceleste.

De la cancha a la pasarela: el vestido homenaje a Messi de la representante argentina en Miss Mundo 2026

El mediocampista recordó el orgullo que provocaba ver al número 10 por distintos lugares del mundo y admitió que el anuncio tuvo un fuerte impacto entre los argentinos. "Fue muy emotivo para nosotros", señaló, antes de definir el momento como una etapa marcada principalmente por la melancolía.

Rodrigo De Paul habla del retiro de Leo Messi de la Selección Argentina. "Hizo un montón por el país", dice De Paul en entrevista con @soyantosports en #LaPreviaDeMLS . pic.twitter.com/DOaYnBuYYM

De Paul también rescató la experiencia personal que significó compartir tantos años con Messi y valoró todo lo que pudo disfrutar junto al rosarino dentro del seleccionado, al tiempo que le deseó felicidad para la nueva etapa que comienza lejos de las convocatorias nacionales y fuera del fútbol internacional.

La cercanía entre ambos quedó en evidencia en distintas oportunidades y volvió a reflejarse tras la muerte de Jorge Messi, cuando el ex Racing le dedicó un gol a su amigo; ahora, después del anuncio, eligió acompañar sus palabras con una fotografía en la que ambos aparecen junto a la Copa del Mundo.

Rodrigo de Paul y Lionel Messi en el Inter Miami.

El extenso posteo de Rodrigo de Paul dedicado a Lionel Messi tras su despedida de la Selección

En Instagram, De Paul publicó una extensa reflexión sobre el recorrido de Messi y remarcó que su aporte excede las conquistas deportivas. "Lo que hiciste por la Selección va mucho más allá de los goles y los títulos que ganamos", escribió junto a la imagen que compartieron tras aquella consagración.

El mediocampista completó el mensaje con un reconocimiento a la fortaleza de Messi frente a las dificultades que atravesó durante su trayectoria y cerró con una frase que sintetizó el vínculo entre ambos: "Te amo, hermano. ¡Qué orgullo haberlo vivido juntos!", expresó finalmente en la publicación junto a una imagen compartida.

"Gracias por dejarme conocer al Leo que siempre quise que todos conocieran", cierra la publicación de De Paul para Messi. Instagram: /rodridepaul

Tras el homenaje público, los dos referentes volverán a compartir protagonismo en Inter Miami, que afrontará una definición exigente durante el tramo final de la temporada y todavía mantiene objetivos importantes: la Campeones Cup, la Supporters’ Shield y el campeonato local de la MLS en las próximas semanas.

El video inédito de Messi durante el Mundial 2010

Un registro guardado durante 16 años volvió a circular y mostró a Lionel Messi en un momento íntimo de la concentración argentina en Sudáfrica. Jonás Gutiérrez publicó las imágenes que había conservado desde aquel Mundial, con el rosarino de 23 años haciendo jueguitos con la Jabulani dentro de una habitación junto a sus compañeros.

La escena también tiene como protagonistas a Martín Demichelis y Maximiliano Rodríguez, quienes aparecen en la habitación antes de que Messi tome la pelota y convierta la secuencia en el momento central del video, según la descripción que acompañó la publicación realizada por el exfutbolista argentino en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jonas Gutierrez (@galgojonas)

Gutiérrez, que fue quien registró las imágenes, acompañó el recuerdo con una cuota de humor y explicó que prefirió no mostrar sus propios malabares para no opacar a Messi, mientras durante la grabación se escucha a sus compañeros elogiar la precisión del rosarino con la pelota utilizada en aquel torneo.