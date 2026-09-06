Se hizo famosa de niña por interpretar a Sol en Chiquititas. Tras alejarse de la televisión, atravesó una etapa difícil y años después logró reconstruir su vida lejos de los medios.

Daniella Mastricchio interpretó a Sol en Chiquititas y alcanzó una enorme popularidad durante su infancia. Años después, se alejó de los medios y comenzó una nueva etapa de su vida.

¿Qué fue de la vida de Daniella Mastricchio?: la actriz con una increíble historia después de su paso por Chiquititas, alcanzó la fama siendo apenas una niña gracias a su personaje de Sol en el famoso programa infantil. Después de dejar la ficción, atravesó una etapa muy diferente, se alejó de los medios y con los años logró reconstruir su vida lejos de las cámaras.

Daniella quedó en la memoria de toda una generación por interpretar a Sol Rivera en Chiquititas, la niña que conquistó al público junto a Romina Yan y se convirtió en una de las caras más recordadas de la exitosa ficción de Cris Morena.

Su llegada al programa ocurrió cuando tenía apenas siete años. Se presentó a un casting después de ver un aviso en el diario y, aunque inicialmente el personaje de Sol no estaba pensado como una niña huérfana, su historia fue cambiando a medida que avanzaba la ficción. La popularidad llegó rápidamente: las funciones en el Gran Rex, las canciones y la exposición permanente hicieron que su infancia transcurriera muy lejos de la vida habitual de una niña de su edad.

Daniella Mastricchio continuó en Chiquititas hasta 1998. Sin embargo, durante los últimos años de su participación comenzó a sentirse agotada por el ritmo de trabajo , las grabaciones, las funciones teatrales y las situaciones que atravesaba en su vida familiar. Según contó en una entrevista con Luis Novaresio, muchas veces llegaba cansada a las grabaciones, después de ir al colegio y trasladarse al estudio para continuar con la jornada laboral. Tenía apenas nueve o diez años.

Después de abandonar la ficción, la escritora atravesó una etapa muy complicada. La ex estrella infantil contó que durante su adolescencia llegó a atravesar momentos en los que no había dinero para comer. A los 13 o 14 años comenzó a trabajar en una heladería, donde atendía las mesas y preparaba cucuruchos.

Uno de los aspectos más sorprendentes de la historia de Daniella Mastricchio tiene que ver con el dinero que había generado durante sus años de éxito. Daniela explicó que, cuando quiso saber qué había ocurrido con esos ahorros, recibió como respuesta que ya no quedaba dinero. Según su relato, parte de esos recursos se habían destinado a viajes, paseos, compras y proyectos familiares que finalmente no tuvieron la devolución esperada.

Otro capítulo importante de su vida comenzó cuando fue madre por primera vez. La actriz contó que tuvo a su hijo a los 17 años y que actualmente es madre de cuatro hijos. Actualmente, se encuentra en formación como coach profesional y acompaña a mujeres a partir de su propia experiencia. También escribió el libro Cómo poner límites sin culpa, en el que aborda parte del recorrido personal que realizó para dejar atrás la necesidad de aprobación.