Lionel Messi se retiró de la Selección argentina: el mensaje del Chiqui Tapia

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le dedicó un posteo al ídolo nacional luego de que anunciara que no volverá a vestir la camiseta de la Albiceleste. "Eterno, para siempre", escribió.

Claudio "Chiqui" Tapia se sumó a los saludos a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección argentina.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia , se sumó a los saludos por el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina . "Eterno, para siempre" , escribió.

Las portadas globales tras el adiós de Messi a la Selección y la chicana inglesa: "Se retira de nuevo"

El dirigente sanjuanino dedicó una publicación en su cuenta de Instagram para despedir al ahora excapitán de la Albiceleste, quien puso punto final a un camino de más de veinte años. "Mi héroe. El de miles. Mi 10. Eterno, para siempre" , escribió.

El posteo está conformado por varias imágenes de ambos en distintas situaciones , como fundidos en un abrazo o tomando mate con complicidad. En 2015, como vicepresidente segundo de la AFA, Chiqui Tapia comenzó a estar cerca del plantel de la Selección y trenzó una sólida relación con los jugadores.

Lionel Messi anunció este lunes su retiro definitivo de la Selección argentina. Una noticia que conmueve al mundo del fútbol y le pone fin a una era dorada con la celeste y blanca donde obtuvo seis títulos, entre juveniles y la Mayor. "Duele en el alma pero es el momento", señaló en una carta escrita el 21 de julio, dos días después de la final del Mundial 2026. "Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes", afirmó.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", comienza la carta escrita en puño y letra por el propio Messi.

En este marco, analizó: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

Para no dejar de llorar: el emotivo video que compartió Lionel Messi tras retirarse de la Selección argentina

Luego de anunciar su retiro de la Selección argentina por medio de una carta, Lionel Messi compartió un emotivo video donde hace un repaso sobre su trayectoria con la Albiceleste, donde ganó seis títulos entre selecciones juveniles y la Mayor. La pieza audiovisual estuvo acompañada por la canción Brindis, interpretada por Soledad Pastorutti, y uno de los temas preferidos por el rosarino.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, había escrito el ahora excapitán de la Selección en la carta publicada minutos antes.

El video pueden verse imágenes de un Lionel Messi de chico expresando que su sueño era "jugar en la Selección argentina" para luego llenar de imágenes en los distintos torneos que disputó durante más de 20 años: Copa América Venezuela 2007, Argentina 2011, Chile 2015, Estados Unidos 2016, Brasil 2019, Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; mundiales Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos - México - Canadá 2026.

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Qué dice la carta completa en la que Messi anunció su retiro de la Selección

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.