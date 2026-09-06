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Diseño neoyorquino y mucha funcionalidad: así es la cocina de Yanina Latorre

La cocina de la conductora se destaca por una decoración inspirada en Nueva York, muebles funcionales y detalles que aportan calidez y personalidad al ambiente.

La cocina de Yanina Latorre combina una estética inspirada en Nueva York con mobiliario moderno y sectores pensados para disfrutar de la vida cotidiana.

La cocina de Yanina Latorre combina una estética inspirada en Nueva York con mobiliario moderno y sectores pensados para disfrutar de la vida cotidiana.

  • Cómo es la cocina de Yanina Latorre
  • El estilo de decoración que eligió para el ambiente
  • Los detalles que se destacan en sus paredes
  • La vinoteca integrada al mobiliario
  • La barra que completa el diseño de la cocina

Diseño neoyorquino y mucha funcionalidad: la periodista mostró uno de los espacios más llamativos de su hogar, donde la decoración urbana se combina con detalles y elementos pensados para disfrutar de la vida cotidiana. Así es la cocina de Yanina Latorre.

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La conductora suele compartir diferentes aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores. Esta vez, el foco estuvo puesto en uno de los ambientes de su casa: la cocina, un espacio que se destaca por una estética moderna y una decoración inspirada en la ciudad de Nueva York.

Hoy en día, las cocinas de los famosos también se convirtieron en protagonistas de sus hogares y en un reflejo de sus gustos personales. A través de las redes sociales, cada vez es más común que las celebridades compartan estos rincones, donde las tendencias decorativas, la aficiencia y los toques originales se combinan para crear ambientes únicos.

Cómo es la cocina de Yanina Latorre

El ambiente combina tonos neutros, madera y mobiliario de líneas simples con algunos detalles que le aportan personalidad. El resultado es una cocina que, además de estar pensada para las tareas cotidianas, funciona como un lugar de encuentro dentro del hogar.

Uno de los principales atractivos del ambiente está en sus laterales. El diseño elegido incorpora referencias a Nueva York, con nombres de diferentes barrios y zonas reconocidas de Manhattan. La propuesta le da al lugar una impronta urbana y cosmopolita que se aleja de las cocinas tradicionales. Las inscripciones funcionan como un recurso decorativo y convierten una de las paredes en el punto visual más llamativo del ambiente.

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El estilo se completa con una paleta de colores sobrios que permite equilibrar el protagonismo de la pared y mantener una sensación de amplitud y orden. Entre los elementos que sobresalen en el sector aparece una vinoteca de madera clara, incorporada al mobiliario del ambiente. Las botellas quedan organizadas y forman parte de la estética general del espacio. La presencia de madera también ayuda a generar un ambiente más cálido y familiar, sin abandonar el estilo contemporáneo que caracteriza a la cocina.

Otro de los protagonistas del ambiente es una barra central de color blanco, acompañada por banquetas altas de diseño moderno. Esta estructura permite aprovecharla para diferentes actividades: desde preparar alimentos hasta sentarse a comer, tomar algo o compartir una charla.

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