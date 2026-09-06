Newell's empató sobre el final el clásico con Rosario Central: fue 1-1 en el Gigante de Arroyito

Ambos equipos igualaron en un partido discreto y cerrado por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. Gastón Ávila abrió el marcador para el Canalla, mientras que Matías Cóccaro lo igualó agónicamente para la Lepra.

Rosario Central y Newell's empataron 1-1 en el estadio Gigante de Arroyito en el marco del clásico rosarino por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. Gastón Ávila abrió el marcador para el Canalla durante el primer tiempo, mientras que Matías Cóccaro lo igualó sobre el final del complemento.

En un desarrollo discreto y de poco vuelo futbolístico, los goles le aportaron la cuota de dramatismo al clásico rosarino. La apertura del marcador llegó en el cierre de la primera mitad: tras un tiro de esquina ejecutado por Jaminton Campaz desde la izquierda, la pelota quedó boyando en el área y Ávila la enganchó con un zurdazo de volea al ángulo derecho de Josué Reinatti , con el que le dio la ventaja parcial al Canalla.

En tanto, cuando el triunfo del local parecía consumado, la Lepra encontró el desahogo a través de Cóccaro. El ex Huracán punteó la pelota por debajo de la salida del arquero Jeremías Ledesma después de una asistencia de Ignacio Ramírez para que los de Frank Kudelka empaten el partido.

Con el empate contra Newell's, el conjunto de Jorge Almirón se posiciona en la sexta posición de la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos y en la próxima fecha visitará a Tigre el 13 de septiembre desde las 14:45.

Por su parte, la Lepra se ubica en el quinto puesto de la Zona A con 12 unidades y ahora recibirá a Vélez el viernes en Rosario a partir de las 17.

Los hinchas de Rosario Central aplaudieron a Lionel Messi pero corearon a Ángel Di María

Los hinchas de Rosario Central homenajearon a Lionel Messi en el estadio Gigante de Arroyito durante el minuto de aplausos en el clásico con Newell's para reconocer al astro después de su retiro de la Selección argentina, aunque luego corearon al capitán el Canalla.

Se jugaba el minuto 10 en el Gigante de Arroyito, cuando el árbitro Yael Falcón Pérez interrumpió el partido para que se realice el minuto de aplausos. En ese momento, los simpatizantes del Canalla reconocieron a Messi y después ovacionaron a Di María, en un gesto por la identificación del astro con Newell's.

Por su parte, Fideo se sumó al reconocimiento al 10 que se replicó en todos los estadios durante la octava fecha del Torneo Clausura 2026 tras una disposición de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La entidad explicó que la iniciativa busca expresar "agradecimiento y homenaje a la carrera de Lionel Messi en la Selección Argentina" y convocó a los hinchas a participar.

EL HOMENAJE A MESSI EN CENTRAL - NEWELL’S



En el minuto 10, el encuentro se detuvo para recordar el ciclo de Messi en la Selección



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Los goles de Rosario Central vs. Newell's, por el Torneo Clausura 2026

Rosario Central vs. Newell's: formaciones