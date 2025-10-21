Una figura de la Argentina Sub 20 recordó con dolor la salida de su equipo: "Comí mucha mierda" El jugador, que fue clave en la albiceleste durante el Mundial Sub 20, se refirió a la ida de su anterior club y expuso su malestar. "No quería irme así", reconoció. Por







Los futbolistas de Argentina que jugaron la final del Mundial Sub 20. Redes sociales

El delantero Alejo Sarco, una de las figuras de la Selección argentina durante el Mundial Sub 20 en el que la albiceleste perdió la final con Marruecos, recordó su ida de Vélez en noviembre de 2024 y expuso su malestar. "Tuve que comer mucha mierda", advirtió.

Sarco, quien anotó cuatro goles en el Mundial Sub 20 de Chile y ahora se desempeña en Bayer Leverkusen, cuestionó el vínculo que tenía con Vélez. "Me duele, no quería irme así. Tuve que comer mucha mierda. Firmé contrato en 2022 con edad de séptima con 16 años y quedé con ese contrato, que era muy bajo, el mínimo", aseveró en diálogo con TyC Sports.

"En Reserva y Primera todavía tenía el mismo contrato. No tenía a nadie de la nueva dirigencia llamándome y diciéndome de renovar. Fue una semana antes de la final contra Estudiantes que me mandan la primera oferta, pero me pareció un chiste", agregó en esta línea.

Alejo Sarco gol Nigeria Alejo Sarco fue una de las figuras de Argentina en el Mundial Sub 20. @Argentina en X

En tanto, recordó el gol que convirtió contra Estudiantes por la final de la Copa de la Liga Profesional 2024, en la que el Fortín se consagró en la tanda de penales: "Antes de esa final, ya Leverkusen mandó una oferta que nunca contestaron desde Vélez. Me junté tres veces con Ricky Álvarez, no nos poníamos de acuerdo en el contrato y le pedía por favor que conteste a la propuesta porque no me quería ir libre y me dijo en la cara que prefería asumir el costo político".

En este marco, pese a su salida conflictiva, Sarco manifestó su gratitud con el Fortín. "Desde el primer día les dije que no quería irme libre. Estoy muy agradecido al club, que me dio un lugar donde vivir, en la pensión casi 2 años, me formó como persona y jugador pero la gente no entiende que como jugador del club uno tiene derecho a pedir lo que uno merece y no solamente el dinero sino también el trato personal", expresó.