El conmovedor mensaje de Messi a la Selección argentina Sub 20 tras perder la final del Mundial

El campeón del mundo, que siguió todo el torneo de los chicos, se volvió a pronunciar luego de que el equipo dirigido por Diego Placente cayera por 2 a 0 ante Marruecos en el campeonato del mundo que se disputó en Chile.

La Selección argentina Sub 20 llegó a la final del Mundial de la categoría tras 18 años, pero el resultado no fue el esperado: cayó por 2 a 0 ante Marrueco y, pese a la tristeza, Lionel Messi se hizo eco del encuentro y les envió a los juveniles un conmovedor mensaje.

El campeón del mundo, quien siguió el torneo que se disputó en Chile partido tras partido, volvió a dejar su posteo, esta vez, para darles su apoyo y expresar el orgullo por el rendimiento del equipo, quienes llegaron a la instancia final con puntaje ideal.

“¡Cabeza en alto muchachos!” , comenzó con el aliento el capitán de la Albiceleste y destacó: “Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón ”.

A lo largo del torneo, el rosarino ya se había pronunciado en apoyo a los juveniles que cosecharon seis victorias en igual cantidad de partidos tras las victorias en cuartos de final ante México y la de semifinales ante Colombia, donde había puntualizado en Mateo Silvetti, su compañero en el Inter Miami.

Diego Placente: “Estoy orgulloso de ellos”

Pese a la derrota en la final del Mundial Sub 20, el entrenador de la Selección juvenil, Diego Placente, se mostró su orgulloso para con sus dirigidos tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial que se llevó a cabo en Chile.

“Los chicos hicieron un torneo increíble, no siempre se puede ganar y es importante también aceptar las derrotas. Estoy orgulloso de ellos, por la actitud que tuvieron”, señaló y agregó: “Hay que apoyarlos porque están tristes. Todo lo que les diga no lo escuchan. Estoy contento, sabemos lo que hicieron, lo que fue el torneo para ellos. Hay que felicitarlos”.

El técnico señaló que “el plantel sabe lo que jugó, que hizo un gran torneo”: “Felicitar a los jugadores porque volvieron a dejar a Argentina en la final de un Mundial juvenil. Se armó un grupo en poco tiempo y formó un gran equipo, fuimos una gran familia y hemos pasado lindos momentos durante todo el mes. Son futbolistas con proyección de Selección mayor”.

“Lo que más se disfrutó fue el grupo que se armó afuera de la cancha, hicimos cosas para unir y pasarla bien y entendimos que son chicos que disfrutan del juego. Se va a extrañar a esta camada, porque uno realmente siente orgullo al conocer de chicos a estos jugadores”, aseveró.