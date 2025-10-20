20 de octubre de 2025 Inicio
El mensaje de Lionel Scaloni para la Selección argentina Sub 20 tras perder la final

Después de la derrota ante Marruecos en la Copa del Mundo, el entrenador de la Selección mayor destacó "el comportamiento y la lucha" de los juveniles. "Estamos muy orgullosos de ustedes", aseguró.

Scaloni respaldó el trabajo de Diego Placente y todo el cuerpo técnico argentino.

Scaloni respaldó el trabajo de Diego Placente y todo el cuerpo técnico argentino.

Selección Argentina

La Selección argentina Sub 20 cayó en la final del Mundial de Chile ante Marruecos, que se impuso 2 a 0 con un doblete de Yassir Zabiri y, aunque fue un duro golpe para el equipo que dirige Diego Placente, todo el plantel recibió el respaldo del entrenador de la mayor, Lionel Scaloni.

El DT campeón del mundo publicó en sus redes sociales una foto de los jugadores y cuerpo técnico de la Sub 20 y les dedicó unas palabras de admiración. "Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha", aseguró.

"Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su cuerpo técnico, al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este Mundial. ¡Vamos Argentina!", agregó.

Esta fue la primera final de una Copa del Mundo en 18 años para la Selección argentina, que peleó hasta el final pero no encontró los caminos. Zabiri marcó los dos goles en la primera media hora del partido, y el equipo de Placente ya no pudo superar el juego compacto y directo de Marruecos.

El conmovedor mensaje de Messi a la Selección argentina Sub 20 tras perder la final del Mundial

La Selección argentina Sub 20 llegó a la final del Mundial de la categoría tras 18 años, pero el resultado no fue el esperado: cayó por 2 a 0 ante Marruecos y, pese a la tristeza, Lionel Messi se hizo eco del encuentro y les envió a los juveniles un conmovedor mensaje.

"¡Cabeza en alto, muchachos!", comenzó con el aliento el capitán de la Albiceleste y destacó: "Hicieron un torneo impresionante y, aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver como defendieron la celeste y blanca con el corazón".

