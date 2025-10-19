19 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Argentina pierde 1-0 con Marruecos por la final del Mundial Sub 20

La albiceleste, que busca su séptimo título mundialista en la categoría, enfrenta al equipo africano en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile.

Por
Argentina enfrenta a Marruecos por el Mundial Sub 20.

Argentina enfrenta a Marruecos por el Mundial Sub 20.

C5N

La Selección argentina pierde 1-0 con Marruecos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por la final del Mundial Sub 20 de Chile. La albiceleste, que vuelve a jugar una instancia decisiva después de 18 años, busca su séptimo título mundialista en la categoría. El árbitro es el italiano Maurizio Mariani.

Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.
Te puede interesar:

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

El entrenador de Argentina, Diego Placente, dispuso que Maher Carrizo, quien cumplió la fecha de suspensión contra Colombia en las semifinales tras acumular dos tarjetas amarillas, reemplace a Ian Subiabre contra Marruecos en el equipo, que busca levantar el séptimo trofeo en la categoría luego de los obtenidos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, consolidándose como la selección más ganadora en la historia del torneo.

Por su parte, el DT de Marruecos, Mohamed Ouahbi, resolvió que Ibrahim Gomis juegue por Yanis Benchaouch, luego de que el arquero se lesionara contra Francia durante el anterior partido, y Ali Maamar por Taha Majni.

Previamente, el conjunto africano cosechó dos triunfos y una derrota en la fase de grupos, mientras que después derrotó 2-1 a Corea del Sur, 3-1 a Estados Unidos y 5-4 a Francia en la tanda de penales tras empatar 1-1 en los 120 minutos.

Argentina – Marruecos, por la final del Mundial Sub 20: formaciones

  • Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
  • Marruecos: Ibrahim Gomis, Ali Maamar, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Naïm Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine y Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Oriana Sabatini celebró su primer día de la madre.

Oriana Sabatini celebró su primer día de la madre: "Mamita hermosa"

play

Argentina va por un nuevo campeonato del mundo juvenil ante Marruecos

El look del Dibu que se llevó todas las miradas.

El Dibu Martínez a pura onda: el look veraniego que impone tendencia fuera de la cancha

Lo Celso sorprendió en redes sociales con su look.

¡Adiós al Skinny! Gio Lo Celso marca tendencia con pantalones anchos que rompen las redes

Su futuro dependerá del repechaje africano y del cupo que otorgará la FIFA en marzo.

Es un rival especial de la Selección Argentina y puede quedarse afuera del Mundial 2026

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez están casados desde mayo de 2023.

Escándalo en la Selección argentina: ¿Lautaro Martínez fue infiel a Agustina Gandolfo?

Rating Cero

Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.
play

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

Oriana Sabatini celebró su primer día de la madre.

Oriana Sabatini celebró su primer día de la madre: "Mamita hermosa"

Gran Hermano: Generación Dorada﻿ ya generó mucha polémica en redes sociales.

Escándalo en Telefe contra Gran Hermano: "Ni empezó y ya rompieron el aislamiento"

Las historias de amor también surgen en el mundo del deporte, y el fútbol, en particular, muestra numerosos ejemplos de parejas que se forman dentro de sus clubes.   

La pareja británica de Marcos Senesi sorprendió a todos: quién es y cómo se conocieron con el jugador de Argentina

Para Dakota Johnson, Gucci Bloom es mucho más que un perfume: es una forma de expresión, un detalle íntimo que resume su estilo sin necesidad de palabras.

Cuál es el perfume favorito de Dakota Johnson: este es su precio en Argentina

La nueva serie de Netflix muestra como un joven homosexual entra a la Marina estadounidense, durante la época del dont ask, dont tell.
play

El drama militar que la está rompiendo en Netflix: te va a sorprender

últimas noticias

Argentina enfrenta a Marruecos por el Mundial Sub 20.

Argentina pierde 1-0 con Marruecos por la final del Mundial Sub 20

Hace 11 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 20 de octubre

Hace 16 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 20 de octubre

Hace 19 minutos
play
Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

Hace 24 minutos
play

La emoción de la mamá de Juan Manuel Villalba: "Con estar acá, él ya ganó"

Hace 37 minutos