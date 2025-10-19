Argentina pierde 1-0 con Marruecos por la final del Mundial Sub 20 La albiceleste, que busca su séptimo título mundialista en la categoría, enfrenta al equipo africano en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile. Por







Argentina enfrenta a Marruecos por el Mundial Sub 20. C5N

La Selección argentina pierde 1-0 con Marruecos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por la final del Mundial Sub 20 de Chile. La albiceleste, que vuelve a jugar una instancia decisiva después de 18 años, busca su séptimo título mundialista en la categoría. El árbitro es el italiano Maurizio Mariani.

El entrenador de Argentina, Diego Placente, dispuso que Maher Carrizo, quien cumplió la fecha de suspensión contra Colombia en las semifinales tras acumular dos tarjetas amarillas, reemplace a Ian Subiabre contra Marruecos en el equipo, que busca levantar el séptimo trofeo en la categoría luego de los obtenidos en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, consolidándose como la selección más ganadora en la historia del torneo.

La albiceleste enfrenta al equipo africano en la final después de obtener puntaje ideal en la fase de grupos. Luego, se impuso 4-0 sobre Nigeria en los octavos de final, 2-0 contra México en los cuartos y 1-0 sobre Colombia en las semifinales.

Por su parte, el DT de Marruecos, Mohamed Ouahbi, resolvió que Ibrahim Gomis juegue por Yanis Benchaouch, luego de que el arquero se lesionara contra Francia durante el anterior partido, y Ali Maamar por Taha Majni.

Previamente, el conjunto africano cosechó dos triunfos y una derrota en la fase de grupos, mientras que después derrotó 2-1 a Corea del Sur, 3-1 a Estados Unidos y 5-4 a Francia en la tanda de penales tras empatar 1-1 en los 120 minutos.

Argentina – Marruecos, por la final del Mundial Sub 20: formaciones Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

