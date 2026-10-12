13 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

"Un final frustrante": qué dijo Alpine sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Singapur

La escudería francesa evaluó la actuación de sus pilotos en el último Gran Premio donde no sumó puntos porque el argentino abandonó por un desperfecto técnico y su compañero terminó 11°.

Por
Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Franco Colapinto había marcado un record de 29 Grandes Premios consecutivos finalizando sin registrar ningún DNF.
Te puede interesar:

La frustración de Colapinto tras el abandono en Singapur: "Tengo que hacer un reset"

Si bien destacaron las clasificaciones de Colapinto y de Gasly en este Gran Premio, también remarcaron los problemas que condicionaron el buen andar de ambos. "Esta triple cita ha llegado a su fin, dejando momentos agridulces, con actuaciones destacadas, incluyendo cuatro apariciones de Pierre en la Q3, junto con mala suerte y tiempos más complicados", analizaron en el informe.

Con respecto a la actuación de Colapinto, reconocieron el error mecánico que le impidió terminar la carrera y aseguraron que el argentino ya tiene la mira puesta en la próxima triple fecha, con el Gran Premio de Brasil como principal atracción cerca de la Argentina.

Tras terminar 11°, Gasly señaló que el desgaste de los neumáticos traseros fue determinante para su resultado tras tener un rendimiento de mayor a menor.

Qué dijo Franco Colapinto tras abandonar el Gran Premio de Singapur

De acuerdo a lo primero que se informó, el pilarense no pudo continuar en el circuito de Marina Bay cuando iba por la curva 7 en la vuelta 31 por un fallo en la transmisión, un nuevo problema al igual que le sucedió en la sprint del sábado. Esto le impidió sumar puntos por tercera competencia consecutiva y se convirtió en la segunda vez en el año sin poder terminar la carrera.

Una vez en el corralito de prensa, el argentino reconoció que el abandono se debió a “problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito”. "El auto no anduvo bien durante todo el fin de semana. Tuve dos problemas en dos carreras. Hay que volver con el equipo, trabajar para estar más fuerte”, indicó.

Esta racha adversa completó una complicada seguidilla de competencias disputadas en Azerbaiyán, Malasia y Singapur: “Fue el peor triplete de mi carrera. Fueron fines de semana muy duros, no estoy viviendo el mejor de los momentos”. El piloto con el número 43 había acumulado una racha de 29 Grandes Premios consecutivos sin registrar ningún DNF.

Pensando ya en lo que se viene, se mostró positivo ya que indicó que “se viene la parte del año que más me gusta: Estados Unidos, México, Brasil”. “Tengo que tratar de hacer un reset y volver a empezar. Va a ser duro, pero se vienen oportunidades y espero revertir este momento”, agregó.

Por último, hizo un mea culpa: “No estoy teniendo el mejor de los momentos últimamente y creo que fue la peor triple de mi carrera. Hay muchas oportunidades para revertir este momento”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

colapinto volvio a tener problemas con el alpine y abandono en el gran premio de singapur

Colapinto volvió a tener problemas con el Alpine y abandonó en el Gran Premio de Singapur

El conductor argentino volverá a tener acción este fin de semana.

Carrera del GP de Singapur de la F1: día, horario y cómo ver a Franco Colapinto en vivo

Colapinto salió con un nuevo motor tras el inconveniente en la carrera sprint

Gran Premio de Singapur: Verstappen se quedó con la pole y Colapinto largará 15°

Maia Reficco habló de Colapinto.

Categórica frase de Maia Reficco contra Franco Colapinto tras separarse: "Él es..."

Colapinto no pudo completar la carrera.

Colapinto tuvo que abandonar la Sprint de Singapur: ganó Verstappen

Colapinto largará 11° en la Sprint

Colapinto largará 11° en la Sprint del GP de Singapur

Rating Cero

Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

El viudo de Romina Yan negó las acusaciones de violencia de su hijo Valentín: "Esos hechos nunca ocurrieron"

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

Se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado

Valentín Yankelevich denunció los maltratos de su padre.

Denuncia de Valentín Yankelevich: una periodista reveló que su hija fue clave para descubrir los maltratos

Lali Espósito y Cris Morena.

De Lali a Claudia Villafañe: los famosos respaldaron a Cris Morena tras la denuncia de su nieto Valentín

Valentín Yankelevich, Azul Giordano y Franco Giordano.

La razón por la que Azul, la hija menor de Romina Yan, siguió viviendo junto a su padre

RJ Mitte tenía 34 años.

De qué murió RJ Mitte, el actor que interpretó al hijo de Walter White en Breaking Bad

últimas noticias

Kristalina Georgieva junto a Javier Milei y Luis Caputo.

El FMI recortó fuertemente las proyecciones de crecimiento para Argentina: qué dijo sobre la inflación y el desempleo

Hace 1 hora
Jorge Macri se refiró al calendario electoral de 2027. 

Jorge Macri analiza no desdoblar las elecciones de la Ciudad en 2027: se podría votar en octubre

Hace 1 hora
Darío Giordano, viudo de Romina Yan.

El viudo de Romina Yan negó las acusaciones de violencia de su hijo Valentín: "Esos hechos nunca ocurrieron"

Hace 2 horas
Una ciudad gris: hace meses los nubarrones copan el cielo sobre la ciudad de Buenos Aires. 

¿Cuándo vuelve el sol?: el pronóstico de la semana corta

Hace 2 horas
Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

Se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado

Hace 3 horas