"Un final frustrante": qué dijo Alpine sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Singapur

La escudería francesa evaluó la actuación de sus pilotos en el último Gran Premio donde no sumó puntos porque el argentino abandonó por un desperfecto técnico y su compañero terminó 11°.

Alpine realizó el balance en línea con las declaraciones que realizó Franco Colapinto tras la carrera y, en su informe, consideró que el Gran Premio de Singapur tuvo "un final frustrante" para la escudería francesa, que no sumó ningún punto este fin de semana.

Si bien destacaron las clasificaciones de Colapinto y de Gasly en este Gran Premio , también remarcaron los problemas que condicionaron el buen andar de ambos. "Esta triple cita ha llegado a su fin, dejando momentos agridulces, con actuaciones destacadas, incluyendo cuatro apariciones de Pierre en la Q3, junto con mala suerte y tiempos más complicados ", analizaron en el informe.

Con respecto a la actuación de Colapinto, reconocieron el error mecánico que le impidió terminar la carrera y aseguraron que el argentino ya tiene la mira puesta en la próxima triple fecha, con el Gran Premio de Brasil como principal atracción cerca de la Argentina.

Tras terminar 11°, Gasly señaló que el desgaste de los neumáticos traseros fue determinante para su resultado tras tener un rendimiento de mayor a menor.

De acuerdo a lo primero que se informó, el pilarense no pudo continuar en el circuito de Marina Bay cuando iba por la curva 7 en la vuelta 31 por un fallo en la transmisión , un nuevo problema al igual que le sucedió en la sprint del sábado . Esto le impidió sumar puntos por tercera competencia consecutiva y se convirtió en la segunda vez en el año sin poder terminar la carrera .

Una vez en el corralito de prensa, el argentino reconoció que el abandono se debió a “problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito”. "El auto no anduvo bien durante todo el fin de semana. Tuve dos problemas en dos carreras. Hay que volver con el equipo, trabajar para estar más fuerte”, indicó.

Esta racha adversa completó una complicada seguidilla de competencias disputadas en Azerbaiyán, Malasia y Singapur: “Fue el peor triplete de mi carrera. Fueron fines de semana muy duros, no estoy viviendo el mejor de los momentos”. El piloto con el número 43 había acumulado una racha de 29 Grandes Premios consecutivos sin registrar ningún DNF.

Pensando ya en lo que se viene, se mostró positivo ya que indicó que “se viene la parte del año que más me gusta: Estados Unidos, México, Brasil”. “Tengo que tratar de hacer un reset y volver a empezar. Va a ser duro, pero se vienen oportunidades y espero revertir este momento”, agregó.

Por último, hizo un mea culpa: “No estoy teniendo el mejor de los momentos últimamente y creo que fue la peor triple de mi carrera. Hay muchas oportunidades para revertir este momento”.