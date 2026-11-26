Pasaron casi cinco años en la cárcel y ahora la Justicia ordenó indemnizarlos por más de $67 millones Dos hombres estuvieron cuatro años y siete meses detenidos por una causa de homicidio y robo iniciada en 2017. Durante el juicio oral quedaron cuestionados los reconocimientos fotográficos, las actas policiales y el secuestro de un arma. Por Agregar C5N en









La Fiscalía retiró la acusación y el tribunal absolvió a ambos hombres por irregularidades en el juicio oral.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la condena contra la Provincia de Buenos Aires para indemnizar con más de $67 millones a dos hombres absueltos tras pasar cuatro años y siete meses presos. El tribunal atribuyó responsabilidad estatal por irregularidades en la investigación policial que derivaron en la prisión preventiva por una causa de homicidio, robo y delitos contra la seguridad pública.

El expediente penal se inició tras una serie de delitos cometidos en la madrugada del 18 de febrero de 2017 en Haedo y zonas cercanas del oeste del conurbano bonaerense. Entre los hechos figuraron el homicidio de una mujer, el robo a un fiscal, un intento de asalto a un subcomisario y la sustracción de un Volkswagen New Beetle.

Durante el juicio oral quedaron cuestionados los reconocimientos fotográficos, las actas policiales y el secuestro de un arma. Una víctima declaró que vio a uno de los imputados en una celda antes del reconocimiento y señaló un agregado manuscrito en el acta, mientras que varios agentes desconocieron firmas y procedimientos.

Ante esas falencias, la Fiscalía retiró la acusación, el tribunal absolvió a ambos hombres y ordenó investigar el accionar policial. En septiembre de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Morón determinó que el encierro derivó de una falta de servicio de la Policía Bonaerense y fijó el resarcimiento.

El fallo detalló los montos de la indemnización y rechazó las apelaciones de las partes La sentencia de primera instancia otorgó $15 millones por daño moral y $4.906.800 para tratamiento psicológico y psiquiátrico a cada demandante. Además, estableció $15,75 millones por daño psíquico para uno de ellos, con una incapacidad del 45%, y $12,25 millones para el otro, con una incapacidad estimada en 35%.

El juzgado desestimó los reclamos por lucro cesante, pérdida de chance y daño emergente por falta de acreditación precisa de ingresos previos. También rechazó el pedido de daño moral de las madres de los absueltos, ya que la ley exige muerte o discapacidad grave con pérdida de autonomía para indemnizar a familiares. La Cámara rechazó la apelación provincial al sostener que no rebatió las irregularidades probadas en el juicio penal, y también desestimó el recurso de los demandantes para elevar las sumas. Los camaristas ratificaron los montos con intereses del 6% anual desde febrero de 2017 hasta la sentencia de primera instancia y actualización posterior por el Índice de Precios al Consumidor.