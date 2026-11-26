La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la condena contra la Provincia de Buenos Aires para indemnizar con más de $67 millones a dos hombres absueltos tras pasar cuatro años y siete meses presos. El tribunal atribuyó responsabilidad estatal por irregularidades en la investigación policial que derivaron en la prisión preventiva por una causa de homicidio, robo y delitos contra la seguridad pública.
El expediente penal se inició tras una serie de delitos cometidos en la madrugada del 18 de febrero de 2017 en Haedo y zonas cercanas del oeste del conurbano bonaerense. Entre los hechos figuraron el homicidio de una mujer, el robo a un fiscal, un intento de asalto a un subcomisario y la sustracción de un Volkswagen New Beetle.
Durante el juicio oral quedaron cuestionados los reconocimientos fotográficos, las actas policiales y el secuestro de un arma. Una víctima declaró que vio a uno de los imputados en una celda antes del reconocimiento y señaló un agregado manuscrito en el acta, mientras que varios agentes desconocieron firmas y procedimientos.
Ante esas falencias, la Fiscalía retiró la acusación, el tribunal absolvió a ambos hombres y ordenó investigar el accionar policial. En septiembre de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Morón determinó que el encierro derivó de una falta de servicio de la Policía Bonaerense y fijó el resarcimiento.
El fallo detalló los montos de la indemnización y rechazó las apelaciones de las partes
La sentencia de primera instancia otorgó $15 millones por daño moral y $4.906.800 para tratamiento psicológico y psiquiátrico a cada demandante. Además, estableció $15,75 millones por daño psíquico para uno de ellos, con una incapacidad del 45%, y $12,25 millones para el otro, con una incapacidad estimada en 35%.
El juzgado desestimó los reclamos por lucro cesante, pérdida de chance y daño emergente por falta de acreditación precisa de ingresos previos. También rechazó el pedido de daño moral de las madres de los absueltos, ya que la ley exige muerte o discapacidad grave con pérdida de autonomía para indemnizar a familiares.
La Cámara rechazó la apelación provincial al sostener que no rebatió las irregularidades probadas en el juicio penal, y también desestimó el recurso de los demandantes para elevar las sumas. Los camaristas ratificaron los montos con intereses del 6% anual desde febrero de 2017 hasta la sentencia de primera instancia y actualización posterior por el Índice de Precios al Consumidor.