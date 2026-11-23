Franco Colapinto, en busca de una hazaña que permita asegurarle 10 millones de dólares extra a Alpine La escudería francesa quedó a 27 puntos de Racing Bulls y todavía tiene dos carreras para intentar quedarse con el quinto puesto del campeonato de constructores. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto. REUTERS

Alpine llega a las últimas dos fechas de la temporada de Fórmula 1 con una motivación extra: la posibilidad de escalar una posición en el campeonato de constructores y conseguir cerca de 10 millones de dólares adicionales en el reparto de premios. Para lograrlo, Franco Colapinto y Pierre Gasly deberán repetir actuaciones como la que tuvieron en el Gran Premio de Las Vegas.

La escudería francesa consiguió un resultado importante en Estados Unidos. Gasly terminó en el quinto puesto y Colapinto cruzó la meta sexto, una actuación que le permitió al equipo sumar 18 puntos y cortar una racha de resultados adversos.

Con esos puntos, Alpine llegó a las 87 unidades y se mantiene en la sexta posición del campeonato. Sin embargo, redujo a 27 puntos la diferencia con Racing Bulls, el equipo que ocupa el quinto lugar y que tiene entre sus pilotos a Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Aunque la distancia todavía es considerable, las últimas dos carreras abren una posibilidad matemática para el equipo francés. Para conseguir el objetivo, Alpine necesita sumar una buena cantidad de puntos en los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, mientras espera que su rival tenga resultados muy por debajo de lo esperado.

Los 10 millones de dólares que están en juego La diferencia entre terminar quinto o sexto en el campeonato de constructores también representa un incentivo económico importante. La distribución de los premios de la Fórmula 1 contempla pagos diferentes según la posición que ocupa cada escudería al cierre de la temporada.