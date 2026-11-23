Alpine llega a las últimas dos fechas de la temporada de Fórmula 1 con una motivación extra: la posibilidad de escalar una posición en el campeonato de constructores y conseguir cerca de 10 millones de dólares adicionales en el reparto de premios. Para lograrlo, Franco Colapinto y Pierre Gasly deberán repetir actuaciones como la que tuvieron en el Gran Premio de Las Vegas.
La escudería francesa consiguió un resultado importante en Estados Unidos. Gasly terminó en el quinto puesto y Colapinto cruzó la meta sexto, una actuación que le permitió al equipo sumar 18 puntos y cortar una racha de resultados adversos.
Con esos puntos, Alpine llegó a las 87 unidades y se mantiene en la sexta posición del campeonato. Sin embargo, redujo a 27 puntos la diferencia con Racing Bulls, el equipo que ocupa el quinto lugar y que tiene entre sus pilotos a Liam Lawson y Arvid Lindblad.
Aunque la distancia todavía es considerable, las últimas dos carreras abren una posibilidad matemática para el equipo francés. Para conseguir el objetivo, Alpine necesita sumar una buena cantidad de puntos en los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, mientras espera que su rival tenga resultados muy por debajo de lo esperado.
Los 10 millones de dólares que están en juego
La diferencia entre terminar quinto o sexto en el campeonato de constructores también representa un incentivo económico importante. La distribución de los premios de la Fórmula 1 contempla pagos diferentes según la posición que ocupa cada escudería al cierre de la temporada.
Aunque todavía no se difundieron las cifras oficiales correspondientes a 2026, el antecedente del año pasado permite dimensionar lo que está en juego: el equipo que terminó quinto recibió alrededor de 104 millones de dólares, mientras que el sexto obtuvo cerca de 95 millones.
De esta manera, Alpine podría conseguir unos 10 millones de dólares adicionales si logra superar a Racing Bulls en la clasificación final. El calendario no da demasiado margen para recuperarse. La próxima competencia será el Gran Premio de Qatar, este fin de semana, y la temporada concluirá una semana después con la carrera de Abu Dhabi.