Del circuito al avión: Franco Colapinto contó el desopilante motivo por el que abordó con el casco puesto Tras su destacado sexto puesto en Las Vegas, el piloto argentino de Fórmula 1 se volvió viral por su insólita travesía en clase turista antes de llegar al Gran Premio de Qatar. Por Agregar C5N en









Las imágenes virales de Colapinto en el aeropuerto.

Franco Colapinto volvió a convertirse en el centro de atención de las redes sociales, aunque esta vez no fue por su manejo sobre el monoplaza de Alpine, sino por una divertida secuencia ocurrida en un vuelo comercial. Luego de finalizar en la sexta posición en el Gran Premio de Las Vegas, el piloto oriundo de Pilar viajó en clase económica rumbo al Gran Premio de Qatar y fue grabado por una pasajera mientras embarcaba con su casco puesto en la cabeza. La desopilante imagen rápidamente sumó miles de reproducciones y generó todo tipo de comentarios entre los fanáticos.

En la previa de la actividad oficial en el trazado de Lusail, el corredor argentino explicó en diálogo con la prensa los motivos detrás de su particular decisión. Según relató, llevaba consigo cuatro bolsos y se negó rotundamente a despachar el casco en la bodega del avión debido al riesgo de que sufriera daños. "No lo quería despachar porque me lo rompen, me rayan la pintura o te rompen el alerón de atrás o el de adelante", confesó entre risas el joven deportista sobre esta pieza clave y hecha a medida para su seguridad.

Colapinto contando el por qué iba con el casco puesto en el aeropuerto



“Tenía 4 bolsos y no iba a despachar el casco. Lo despecho y me lo rompen.



Había argentinos por todos lados en mi fila y le digo a uno ‘me podes llevar la matera?’. Le di mi funda del casco a otro… pic.twitter.com/FOS6T9f8QU — Tino (@TinoCLeclerc) November 26, 2026 Ante los estrictos límites de bultos impuestos por la compañía aérea para la cabina, el piloto tuvo que recurrir a la solidaridad de otros compatriotas que viajaban en su mismo vuelo. Colapinto contó que se encontró con argentinos en su fila y les pidió si podían guardarle la matera y el termo dentro de sus valijas. Asimismo, le entregó la funda protectora a otro pasajero para alivianar su equipaje de mano. "En todo el avión iban partes mías: por la fila 10 un par de cosas, por la 20 otras", bromeó respecto al desparramo de sus pertenencias.

Para sortear el último control de la aerolínea y subir a la aeronave sin desprenderse del casco, el oriundo de Pilar ideó una ingeniosa estrategia. Se colocó el casco protector directamente en la cabeza antes de cruzar la puerta de embarque, sabiendo que la tripulación no podía restringir una prenda que llevara puesta. "Cuando llevás algo puesto no te pueden decir que no, así que pasé con el casco puesto y después me lo saqué", detalló Colapinto, quien realizó el vuelo con la protección colocada sobre sus piernas durante el trayecto.

Fiel a su estilo descontracturado y carismático, el argentino concluyó su anécdota ofreciendo consejos para otros viajeros: "Si quieren tips para aeropuertos, háblenme". Ahora, tras el festejo por haber sumado ocho valiosos puntos en Las Vegas, el joven piloto ya enfoca todas sus energías en el GP de Qatar, donde buscará seguir adaptando el rendimiento de su vehículo frente a las exigentes temperaturas del circuito del Medio Oriente.