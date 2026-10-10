Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: Franco Colapinto tuvo que abandonar la Sprint que terminó ganando Verstappen

El argentino largó desde el 11° puesto, pero se retiró tras una falla que detuvo su Alpine cuando circulaba el Safety Car en la cuarta vuelta por un choque de George Russell. “Un problema del auto ajeno a nosotros”, explicó el pilarense.

La carrera sprint del Gran Premio de Singapur quedará en el olvido para Franco Colapinto ya que no pudo sumar unidades luego de tener que abandonar por una falla en su Alpine cuando circulaba el Safety Car, tras el choque de George Russell. Max Verstappen se quedó con el primer puesto acompañado por Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

La jornada empezó con un retraso de media hora debido a las intensas lluvias sobre el circuito Marina Bay que terminaron grandes injerencias en lo que terminó sucediendo en el desarrollo de la carrera: si bien todos los pilotos largaron con neumáticos intermedios de lluvia, en total 8 pilotos quedaron afuera.

El primero en dejar la pista fue George Russell había logrado superar a Verstappen en la largada y lideraba el pelotón, pero perdió el control de su monoplaza y se chocó contra el muro. Además del británico piloto de Mercedes y el argentino también debieron abandonar Lance Stroll, Checo Pérez, Isack Hadjar, Valtteri Bottas, Gabriel Bortolero, Alex Albon y Oscar Piastri, quien tuvo un insólito impacto con su compañero Lando Norris.

¡¡MALAS NOTICIAS!! Franco Colapinto sufrió problemas técnicos en su Alpine y tuvo que abandonar la carrera sprint. #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/spDT6qGTGQ

En la última vuelta, cuando los pilotos de McLaren iban 4° y 5°, el campeón intentó pasar al australiano por el sector interno de una curva y tras quedarse sin espacio tuvieron un choque. Finalmente, Norris cayó hasta el octavo puesto y el piloto con el número 81 terminó fuera de las pistas.

En lo que respecta a la bajada a cuadros, el neerlandés se quedó con lo más alto del podio, mientras que Hamilton y Leclerc completaron el podio, segundo y tercero respectivamente. Por su parte, el actual líder del Campeonato de Pilotos, Kimi Antonelli, terminó cuarto y tras el abandono de su compañero, quedó cada vez más cerca de consagrarse lo antes posible.

El italiano lidera el campeonato con 325 puntos por delante de Russell (236), Hamilton (221) y Leclerc (197). Con la victoria, Verstappen (196) superó a Norris (189) y figura en el quinto lugar. En el Campeonato de Constructores, Red Bull Racing (306) le acortó la diferencia a McLaren (317) en la pelea por el tercer lugar y Racing Bulls (94) estiró la brecha en el quinto puesto con Alpine (68). Haas ahora está séptimo con 30 unidades.

Colapinto sobre el abandono en el Gran Premio de Singapur: “Un problema del auto ajeno a nosotros”

Después de haber abandonado la carrera por una falla en su monoplaza y no poder sumar puntos, Franco Colapinto habló ante la prensa y no solo explicó qué pasó, sino que también lamentó la mala jornada del Gran Premio de Singapur.

El argentino tuvo que abandonar la competencia luego que su auto se quedara parado cuando apenas se habían disputado las primeras vueltas y el Safety Car estaba en pista por el choque de George Russell en el circuito callejero de Marina Bay.

“Fue una lástima, se trató de un problema del auto ajeno a nosotros. Después veremos qué fue. Era una buena oportunidad”, explicó e intentó buscar soluciones para volver a la pista: “Intentamos arreglarlo y volver a la qualy. Ojalá hagamos un par de cambios buenos”.