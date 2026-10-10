10 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1: Franco Colapinto tuvo que abandonar la Sprint que terminó ganando Verstappen

El argentino largó desde el 11° puesto, pero se retiró tras una falla que detuvo su Alpine cuando circulaba el Safety Car en la cuarta vuelta por un choque de George Russell. “Un problema del auto ajeno a nosotros”, explicó el pilarense.

Por
Colapinto no pudo completar la carrera.

Colapinto no pudo completar la carrera.

La carrera sprint del Gran Premio de Singapur quedará en el olvido para Franco Colapinto ya que no pudo sumar unidades luego de tener que abandonar por una falla en su Alpine cuando circulaba el Safety Car, tras el choque de George Russell. Max Verstappen se quedó con el primer puesto acompañado por Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Colapinto salió con un nuevo motor tras el inconveniente en la carrera sprint
Te puede interesar:

Gran Premio de Singapur: Verstappen se quedó con la pole y Colapinto largará 15°

La jornada empezó con un retraso de media hora debido a las intensas lluvias sobre el circuito Marina Bay que terminaron grandes injerencias en lo que terminó sucediendo en el desarrollo de la carrera: si bien todos los pilotos largaron con neumáticos intermedios de lluvia, en total 8 pilotos quedaron afuera.

El primero en dejar la pista fue George Russell había logrado superar a Verstappen en la largada y lideraba el pelotón, pero perdió el control de su monoplaza y se chocó contra el muro. Además del británico piloto de Mercedes y el argentino también debieron abandonar Lance Stroll, Checo Pérez, Isack Hadjar, Valtteri Bottas, Gabriel Bortolero, Alex Albon y Oscar Piastri, quien tuvo un insólito impacto con su compañero Lando Norris.

En la última vuelta, cuando los pilotos de McLaren iban 4° y 5°, el campeón intentó pasar al australiano por el sector interno de una curva y tras quedarse sin espacio tuvieron un choque. Finalmente, Norris cayó hasta el octavo puesto y el piloto con el número 81 terminó fuera de las pistas.

En lo que respecta a la bajada a cuadros, el neerlandés se quedó con lo más alto del podio, mientras que Hamilton y Leclerc completaron el podio, segundo y tercero respectivamente. Por su parte, el actual líder del Campeonato de Pilotos, Kimi Antonelli, terminó cuarto y tras el abandono de su compañero, quedó cada vez más cerca de consagrarse lo antes posible.

El italiano lidera el campeonato con 325 puntos por delante de Russell (236), Hamilton (221) y Leclerc (197). Con la victoria, Verstappen (196) superó a Norris (189) y figura en el quinto lugar. En el Campeonato de Constructores, Red Bull Racing (306) le acortó la diferencia a McLaren (317) en la pelea por el tercer lugar y Racing Bulls (94) estiró la brecha en el quinto puesto con Alpine (68). Haas ahora está séptimo con 30 unidades.

Colapinto sobre el abandono en el Gran Premio de Singapur: “Un problema del auto ajeno a nosotros”

Después de haber abandonado la carrera por una falla en su monoplaza y no poder sumar puntos, Franco Colapinto habló ante la prensa y no solo explicó qué pasó, sino que también lamentó la mala jornada del Gran Premio de Singapur.

El argentino tuvo que abandonar la competencia luego que su auto se quedara parado cuando apenas se habían disputado las primeras vueltas y el Safety Car estaba en pista por el choque de George Russell en el circuito callejero de Marina Bay.

“Fue una lástima, se trató de un problema del auto ajeno a nosotros. Después veremos qué fue. Era una buena oportunidad”, explicó e intentó buscar soluciones para volver a la pista: “Intentamos arreglarlo y volver a la qualy. Ojalá hagamos un par de cambios buenos”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Maia Reficco habló de Colapinto.

Categórica frase de Maia Reficco contra Franco Colapinto tras separarse: "Él es..."

Colapinto largará 11° en la Sprint

Colapinto largará 11° en la Sprint del GP de Singapur

Ralf, de 51 años, es el hermano de Michael Schumacher, la leyenda de la Fórmula 1.

Ralf Schumacher respaldó a Colapinto y lapidó a Norris: "Fue mucho más vergonzoso"

El conductor argentino volverá a tener acción este fin de semana.

Carrera del GP de Singapur de la F1: día, horario y cómo ver a Franco Colapinto en vivo

El joven conductor se prepara para un nuevo Gran Premio.

GP de Singapur de la Fórmula 1: día, horario y cómo ver en vivo a Franco Colapinto en la clasificación

Habrá una sola práctica ya que el fin de semana incluye la última carrera sprint del año.

Franco Colapinto corre el GP de Singapur de la Fórmula 1: a qué hora es la práctica libre y cómo ver en vivo

Rating Cero

Conocé cómo es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera.

Diseño rústico y ambiente familiar: así es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera

Se enamoró de su compañero de trabajo.

Es periodista, se separó a los 56 años y se enamoró de su compañero de trabajo: "Ya es oficial"

Esto fue lo que dijo Julieta Poggio sobre los rumores que la vinculan con Luck Ra.

Qué dijo Julieta Poggio sobre los rumores de relación con Luck Ra

Maia Reficco habló de Colapinto.

Categórica frase de Maia Reficco contra Franco Colapinto tras separarse: "Él es..."

Zendaya volvió a sorprender durante la Semana de la Moda de París con un look que combinó prendas básicas y una pieza de encaje que ya había lucido en una ocasión especial.

Jeans, blusa de encaje y musculosa: así fue el look de Zendaya que sorprendió en el desfile de Vuitton

Aaron Taylor-Johnson sorprendió con su preparación física para interpretar a Kraven en la película.

Puro músculo: así fue la increíble transformación de Aaron Taylor-Johnson

últimas noticias

Conocé cómo es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera.

Diseño rústico y ambiente familiar: así es la casa de Agustina Cherri y Tomás Vera

Hace 7 minutos
León XiV llegará el 8 de noviembre.

El obispo Colombo, sobre la visita del papa León XIV: "Que fortalezca la esperanza del pueblo"

Hace 18 minutos
Se enamoró de su compañero de trabajo.

Es periodista, se separó a los 56 años y se enamoró de su compañero de trabajo: "Ya es oficial"

Hace 24 minutos
Leandro Paredes  sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho.

Paredes se desgarró y se perderá la semifinal de Boca contra Vasco da Gama por la Sudamericana

Hace 37 minutos
Colapinto salió con un nuevo motor tras el inconveniente en la carrera sprint

Gran Premio de Singapur: Verstappen se quedó con la pole y Colapinto largará 15°

Hace 1 hora