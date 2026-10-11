11 de octubre de 2026 Inicio
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Colapinto volvió a tener problemas con el Alpine y abandonó en el Gran Premio de Singapur

El argentino había adelantado una posición en la largada, pero en la vuelta 31 su monoplaza volvió a quedarse cuando iba en la curva 7.

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Colapinto volvió a tener problemas con el Alpine y abandonó en el Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur será una de las carreras que quedarán en el olvido para Franco Colapinto quien debió abandonar la carrera cuando promediaba la vuelta 32 por otra falla en su Alpine.

El conductor argentino volverá a tener acción este fin de semana.
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Noticia en desarrollo.-

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