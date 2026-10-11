11 de octubre de 2026 Inicio
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La frustración de Franco Colapinto tras el abandono en el Gran Premio de Singapur: "Tengo que hacer un reset"

El argentino había subido algunas posiciones desde su largada en el puesto 15°, pero en la vuelta 31 su Alpine se detuvo y no pudo continuar. Se trata de la segunda carrera consecutiva que no finalizó dentro de la pista. “No estoy teniendo el mejor de los momentos”, se lamentó.

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Franco Colapinto había marcado un record de 29 Grandes Premios consecutivos finalizando sin registrar ningún DNF.

Franco Colapinto había marcado un record de 29 Grandes Premios consecutivos finalizando sin registrar ningún DNF.

Franco Colapinto debió abandonar el Gran Premio de Singapur por una nueva falla en su Alpine y una vez finalizado la 17° fecha de la Fórmula 1 el argentino no ocultó su frustración y volvió a criticar el funcionamiento de su monoplaza.

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De acuerdo a lo primero que se informó, el pilarense no pudo continuar en el circuito de Marina Bay cuando iba por la curva 7 en la vuelta 31 por un fallo en la transmisión, un nuevo problema al igual que le sucedió en la sprint del sábado. Esto le impidió sumar puntos por tercera competencia consecutiva y se convirtió en la segunda vez en el año sin poder terminar la carrera.

Una vez en el corralito de prensa, el argentino reconoció que el abandono se debió a “problema de transmisión, no iba para atrás el auto y para adelante un poquito”. "El auto no anduvo bien durante todo el fin de semana. Tuve dos problemas en dos carreras. Hay que volver con el equipo, trabajar para estar más fuerte”, indicó.

Esta racha adversa completó una complicada seguidilla de competencias disputadas en Azerbaiyán, Malasia y Singapur: “Fue el peor triplete de mi carrera. Fueron fines de semana muy duros, no estoy viviendo el mejor de los momentos”. El piloto con el número 43 había acumulado una racha de 29 Grandes Premios consecutivos sin registrar ningún DNF.

Pensando ya en lo que se viene, se mostró positivo ya que indicó que “se viene la parte del año que más me gusta: Estados Unidos, México, Brasil”. “Tengo que tratar de hacer un reset y volver a empezar. Va a ser duro, pero se vienen oportunidades y espero revertir este momento”, agregó.

Por último, hizo un mea culpa: “No estoy teniendo el mejor de los momentos últimamente y creo que fue la peor triple de mi carrera. Hay muchas oportunidades para revertir este momento”.

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La Fórmula 1 completó el Gran Premio de Singapur con la primera victoria de Max Verstappen en el circuito de Marina Bay y con problemas de Franco Colapinto con su Alpine, pero ya quedará atrás este fin de semana y tendrán una semana de descanso para ponerse a punto en lo que será la recta final de la temporada.

Después de su paso por el continente asiático, la máxima categoría no tendrá actividad hasta recién cuando tengan que viajar a Estados Unidos a disputar el Gran Premio de Austin, del 23 al 25 de octubre en el Circuito de las Américas.

Cronograma completo del Gran Premio de Austin

Viernes 23

  • Práctica Libre 1: 14:30
  • Práctica Libre 2: 18

Sábado 24

  • Práctica Libre 3: 14:30
  • Clasificación: 18:

Domingo 25

  • Carrera: 17

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