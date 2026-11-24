La cocinera reveló en MasterChef Celebrity que Sofía Solá aceptó una inesperada invitación para asistir a la Bombonera.

Maru Botana sorprendió en MasterChef Celebrity al revelar que su hija, Sofía Solá , recibió una propuesta de un futbolista. La confesión volvió a colocar a la joven en el centro de las noticias del espectáculo, tras los rumores que la vincularon con Franco Colapinto .

Colapinto, en busca de una hazaña que permita asegurarle 10 millones de dólares extra a Alpine

Todo comenzó durante una conversación con Pablo Migliore , quien se ofreció a presentarle un jugador a una de sus compañeras. Al escuchar el intercambio, la cocinera recordó una experiencia sentimental de su hija.

“¿Sabés qué a la mía le pasó eso? Los futbolistas son bravos” , manifestó Botana, quien sorprendió a sus compañeros al revelar que un jugador había intentado acercarse a Sofía.

La participante del reality gastronómico también contó que el deportista le hizo una propuesta vinculada con Boca . “Hasta le invitaron la cancha de Boca” , aseguró durante la conversación.

Ante la curiosidad de Migliore por conocer el desenlace de la historia, Maru respondió contundentemente: “Y fue” . Sin embargo, evitó revelar la identidad del futbolista y tampoco confirmó la existencia de un romance.

Qué se supo sobre el rumor de romance entre Franco Colapinto y Sofía, la hija de Maru Botana

Los rumores de romance entre Franco Colapinto y Sofía Solá comenzaron en septiembre de 2026, cuando varios usuarios descubrieron que el piloto argentino de Fórmula 1 había reaccionado a diferentes publicaciones de la modelo en Instagram.

Consultada por Puro Show (El Trece), la hija de Maru Botana aclaró: “No nos conocemos, esa es la verdad”. Además, reconoció que ambos se siguen en las redes sociales, pero aseguró que nunca se habían encontrado personalmente.

Sin embargo, Sofía admitió que el automovilista le resultaba atractivo y no descartó la posibilidad de conocerlo. “Me atrae, pero está de novio”, expresó la joven, aunque manifestó desconocer con certeza su situación sentimental.

Maru Botana, Sofía Solá y Franco Colapinto.

Por su parte, Maru Botana reconoció que conoce a la familia del corredor argentino y que incluso asistió a una carrera en Barcelona. Cuando le preguntaron si lo imaginaba como yerno, respondió: “Sería divino”, y añadió: “Aprobado”.

Posteriormente, el 22 de octubre, Sofía calificó la versión como “esa falsa relación” y manifestó su incomodidad por la exposición mediática. Hasta este martes 24 de noviembre de 2026, tampoco trascendió la identidad del futbolista mencionado por la cocinera.