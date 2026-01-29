Un campeón del mundo argentino jugará en otro equipo y busca volver a la Selección: "Está en mi cabeza"

Se trata de un futbolista que fue presentado en su nuevo club y expuso su deseo de regresar a la albiceleste. "Estuve ahí mucho tiempo, fue un orgullo y ojalá que pueda volver", expresó.

El futbolista Guido Rodríguez , quien integró el plantel de la Selección argentina que se consagró en el Mundial Qatar 2022 , fue presentado en el Valencia de España y expuso su deseo de volver a ser citado por la albiceleste, en el marco de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá , que comenzará el 11 de junio.

En una conferencia de prensa, Rodríguez manifestó su anhelo de volver a jugar en la Selección argentina: "Como argentino representé mucho a mi selección y siempre está en mi cabeza , pero sacando eso realmente en lo que pienso es en Valencia y en poder hacer las cosas bien. Una vez que las cosas le salgan bien a mí y al club, eso traerá el volver a la Selección, o no".

En tal sentido, remarcó su alegría por haberse desempeñado en la albiceleste. "No va por cuenta mía, hay un seleccionador y muchos jugadores. Estar en la Selección argentina es muy difícil. Estuve ahí mucho tiempo, fue un orgullo y ojalá que pueda volver , pero en lo que estoy pensando en el corto plazo es en Valencia y en mí", expresó.

El futbolista de 31 años surgido de River jugará en Valencia proveniente del West Ham de Inglaterra. En su carrera acumula 404 partidos en clubes, con 27 goles y 7 asistencias. La última vez que fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni fue en la Copa América 2024 , en la que la albiceleste obtuvo el bicampeonato.

El defensor Juan Foyth salió lesionado en el partido del Villarreal ante el Real Madrid, despertando la preocupación en la Selección argentina. Ahora, el conjunto español confirmó la grave lesión : sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda.

El ex-Estudiantes debió ser reemplazado en apenas 24 minutos de juego luego de, sin contacto con algún rival, apoyar mal el pie al girar y sentir un fuerte dolor en el tobillo izquierdo. De inmediato pidió asistencia y quedó tendido en el césped.

Tras someterse a las pruebas correspondientes, el Submarino Amarillo emitió un comunicado este domingo confirmando la grave lesión que preocupa a Lionel Scaloni. “Se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido de ayer ante el Real Madrid CF”, indicó el club.

Al mismo tiempo, señalaron que “próximamente darán a conocer la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse”. “Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!”, manifestaron su apoyo al campeón del mundo.

Si bien Villarreal no confirmó los plazos de recuperación, en las lesiones de rotura del tendón de Aquiles se estimada que los tiempos sean entre los 4 y 6 meses, según datos de Mayo Clinic.

Lamentablemente, este tiempo no es parte del tiempo de reinserción a los entrenamientos de alta competencia, por lo que, si no tiene una recuperación avanzada, Juan Foyth podría confirmar la primera baja de la lista del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio próximo con el duelo entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.