No es De Paul: el argentino que pasó por la Selección y se va del Inter Miami de Messi

El arquero acordó su salida tras perder lugar en el equipo. Su etapa incluyó títulos y un vínculo cercano con el capitán del plantel.

Su paso por el club estuvo marcado por el reencuentro con Lionel Messi, con quien mantiene una relación de larga data.

Hay un jugador argentino que dejará el Inter Miami, club en donde juega Lionel Messi. Si bien algunos podían llegar a creer que podría haber sido De Paul para llegar con mejor ritmo al Mundial, el que dejará el equipo es el arquero experimentado Oscar Ustari. Este jugador era una de las caras conocidas del vestuario y alcanzó un acuerdo con la institución para rescindir su contrato antes de lo previsto.

La salida se da en pleno reordenamiento del plantel y ante un panorama de menor continuidad deportiva. Aunque todavía resta la confirmación oficial, la decisión ya está tomada y será comunicada en los próximos días, marcando el cierre de una etapa que tuvo momentos destacados, como su desempeño en el Mundial de Clubes, y un rol que fue cambiando con el correr del tiempo.

En las últimas semanas, el arquero de 39 años quedó al margen de las prácticas en Fort Lauderdale y no fue considerado para el amistoso ante Alianza Lima en Perú, una señal clara de que su ciclo estaba llegando a su fin bajo la conducción de Javier Mascherano.

Su desvinculación se suma a un proceso más amplio dentro del club, que en los últimos meses vio partir a varios futbolistas argentinos y redujo sensiblemente esa presencia dentro del plantel profesional.

Ustari llegó a Inter Miami en 2024 y comenzó la temporada como alternativa en el arco. Sin embargo, una lesión del titular Drake Callender le abrió la puerta para sumar minutos y adueñarse del puesto en el arranque del año, etapa en la que mostró seguridad y regularidad.

Durante ese período fue una de las piezas más confiables del equipo y tuvo actuaciones destacadas en el Mundial de Clubes, donde el conjunto estadounidense quedó eliminado en los octavos de final frente al Paris Saint-Germain. Ese rendimiento lo posicionó como una opción firme dentro del plantel.

El escenario cambió luego de una lesión en el hombro que afectó su continuidad y su nivel competitivo. Con el paso de los partidos, perdió terreno y Rocco Ríos Novo terminó consolidándose como arquero titular, incluso en instancias decisivas como la final de la MLS Cup ante Vancouver Whitecaps.

Ustari EFE

Con contrato vigente hasta diciembre, Ustari cerró su etapa luego de disputar 41 encuentros oficiales y mantener diez veces el arco en cero. Además, fue parte de un ciclo exitoso que incluyó la obtención del Supporters’ Shield 2024, la Conference Cup y la MLS Cup 2025, sumando títulos a su trayectoria.

Más allá del balance deportivo, su paso por el club estuvo marcado por el reencuentro con Lionel Messi, con quien mantiene una relación de larga data. Su salida se agrega a las de Marcelo Weigandt y Baltasar Rodríguez, y a las bajas previas de Facundo Farías, Federico Redondo, Nicolás Freire y David Martínez, dejando a un grupo reducido de argentinos en el plantel actual.