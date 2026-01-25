¿Se pierde el Mundial? Villarreal confirmó la lesión de Foyth y se encienden las alarmas en la Selección argentina El Submarino Amarillo dio a conocer el estado del defensor, quien debió salir en el partido frente al Real Madrid. “Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!”, escribió el club en el comunicado. Por + Seguir en







Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido ante Real Madrid

El defensor Juan Foyth salió lesionado en el partido del Villarreal ante el Real Madrid, despertando la preocupación en la Selección argentina. Ahora, el conjunto español confirmó la grave lesión: sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda.

El ex-Estudiantes debió ser reemplazado en apenas 24 minutos de juego luego de, sin contacto con algún rival, apoyar mal el pie al girar y sentir un fuerte dolor en el tobillo izquierdo. De inmediato pidió asistencia y quedó tendido en el césped.

Tras someterse a las pruebas correspondientes, el Submarino Amarillo emitió un comunicado este domingo confirmando la grave lesión que preocupa a Lionel Scaloni. “Se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido de ayer ante el Real Madrid CF”, indicó el club.

Al mismo tiempo, señalaron que “próximamente darán a conocer la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse”. “Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!”, manifestaron su apoyo al campeón del mundo.

Villarreal confirmó la lesión de Juan Foyth, ¿se pierde el Mundial 2026? Si bien Villarreal no confirmó los plazos de recuperación, en las lesiones de rotura del tendón de Aquiles se estimada que los tiempos sean entre los 4 y 6 meses, según datos de Mayo Clinic.