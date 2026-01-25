25 de enero de 2026 Inicio
¿Se pierde el Mundial? Villarreal confirmó la lesión de Foyth y se encienden las alarmas en la Selección argentina

El Submarino Amarillo dio a conocer el estado del defensor, quien debió salir en el partido frente al Real Madrid. “Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!”, escribió el club en el comunicado.

Por
Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido ante Real Madrid 

El defensor Juan Foyth salió lesionado en el partido del Villarreal ante el Real Madrid, despertando la preocupación en la Selección argentina. Ahora, el conjunto español confirmó la grave lesión: sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda.

Argelia será el primer rival de la Selección argentina en el Mundial 2026.
Argelia, la selección más europea del continente africano que enfrentará Argentina: quiénes son los Zorros del Desierto

El ex-Estudiantes debió ser reemplazado en apenas 24 minutos de juego luego de, sin contacto con algún rival, apoyar mal el pie al girar y sentir un fuerte dolor en el tobillo izquierdo. De inmediato pidió asistencia y quedó tendido en el césped.

Tras someterse a las pruebas correspondientes, el Submarino Amarillo emitió un comunicado este domingo confirmando la grave lesión que preocupa a Lionel Scaloni. “Se confirma que Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles en el partido de ayer ante el Real Madrid CF”, indicó el club.

Al mismo tiempo, señalaron que “próximamente darán a conocer la información sobre la intervención quirúrgica a la que tendrá que someterse”. “Estamos contigo, capitán. ¡Mucha fuerza, Juan!”, manifestaron su apoyo al campeón del mundo.

Villarreal confirmó la lesión de Juan Foyth, ¿se pierde el Mundial 2026?

Si bien Villarreal no confirmó los plazos de recuperación, en las lesiones de rotura del tendón de Aquiles se estimada que los tiempos sean entre los 4 y 6 meses, según datos de Mayo Clinic.

Lamentablemente, este tiempo no es parte del tiempo de reinserción a los entrenamientos de alta competencia, por lo que, si no tiene una recuperación avanzada, Juan Foyth podría confirmar la primera baja de la lista del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio próximo con el duelo entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.

La Selección, que integra el Grupo J, debutará frente a Argelia el 16 de junio desde las 22 (hora argentina) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium, de Kansas City.

El defensor salió a los 22 minutos del primer tiempo por una lesión en su pierna izquierda.

