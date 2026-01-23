23 de enero de 2026 Inicio
Jugó en River, Europa y en la Selección argentina, y ahora seguirá su carrera en una liga regional

A los 38 años, el jugador decidió postergar su retiro para volver al club donde hizo las inferiores. Llega después de un 2025 con poca actividad debido a distintas lesiones.

Este jugador salió campeón de la Copa Libertadores 2015 con River.

Este jugador salió campeón de la Copa Libertadores 2015 con River.

  • Leonel Vangioni acaba de ser anunciado como refuerzo del club santafesino Riberas del Paraná, que compite en la Liga Regional del Sud.
  • Se trata del equipo santafesino donde el defensor hizo las inferiores antes de debutar en Primera con Newell's.
  • A los 38 años, decidió postergar el retiro tras una carrera que incluyó pasos por River, Milan y la Selección argentina.
  • Llega procedente de Quilmes, donde el año pasado jugó apenas 9 partidos por una serie de lesiones.

A sus 38 años, y después de una extensa carrera que incluyó a River, Milan, Newell's y la Selección argentina, Leonel "Piri" Vangioni se da el gusto de volver al equipo que lo vio nacer. El lateral izquierdo acaba de ser anunciado como refuerzo de Riberas del Paraná, que juega la Liga Regional del Sud.

Gallardo encara el inicio de la temporada con la responsabilidad de optimizar el rendimiento de sus actuales delanteros.
El club, con sede en la ciudad santafesina de Villa Constitución, fue el lugar donde Vangioni hizo las inferiores antes de debutar en Primera con la camiseta de la Lepra. Llega procedente de Quilmes, donde solo jugó 9 partidos a lo largo de 2025 debido a una serie de lesiones.

"Es un sueño que quería cumplir, jugar en la Primera División de Riberas, y gracias a Dios hoy se puede dar. Es un día especial para mí, vuelvo al club después de tantos años. Estoy con muchas ansias de que arranque el torneo y poder disfrutar este momento", afirmó el jugador durante su presentación.

Leonel Vangioni en Riberas del Paraná

Los números de Vangioni en su carrera

Leonel Vangioni debutó en Primera con la camiseta de Newell's el 5 de noviembre de 2006, durante el Torneo Apertura. Jugó seis años en el club, durante los cuales se consolidó como figura y se ganó el cariño de los hinchas: fueron 209 partidos en los que convirtió 9 goles y repartió 22 asistencias.

A fines de diciembre de 2012 se confirmó su pase a River. Su primer partido fue al mes siguiente, durante un Superclásico de verano frente a Boca en el que aportó una asistencia para la victoria 2-0 del Millonario. Allí ganó seis títulos: el torneo de Primera División 2014, la Copa Campeonato, Copa y Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores 2015 y la Copa Suruga Bank. En total, fueron 129 partidos, 5 goles y 8 asistencias con la camiseta de River.

Vangioni se fue del club a mediados de 2016, en muy malos términos con la dirigencia. Pasó por el AC Milan, Monterrey y Libertad de Paraguay antes de volver a Newell’s en 2022. Después de un año en Quilmes, se sumó a Riberas del Paraná en enero de 2026. A lo largo de su carrera jugó 485 partidos y anotó 18 goles.

