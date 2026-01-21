Bombazo: el futbolista de la Selección argentina que es seguido por Chelsea y Bayern Múnich Después de surgir como la revelación del año pasado, se consolidó como la figura de su equipo y llamó la atención de varios grandes de Europa. Uno de ellos estaría evaluando hacer una oferta millonaria por su pase. Por + Seguir en







Este jugador de la Selección argentina brilla en el fútbol europeo. Redes sociales

Valentín "Colo" Barco es la revelación y figura del Racing de Estrasburgo.

Llegó al club francés en febrero pasado y tiene contrato hasta 2029.

Después de su actuación en el clásico ante el Metz, tanto Chelsea como Bayern Múnich preguntaron condiciones por su pase.

El equipo alemán evalúa hacer una oferta cercana a los 40 millones de euros. Racing de Estrasburgo es la gran sorpresa de esta temporada en la Ligue 1, y gran parte de su ascenso se lo debe a Valentín "Colo" Barco. El jugador de la Selección argentina, quien se reinventó en su nuevo rol de volante interno, está en un gran momento e incluso es seguido de cerca por Chelsea y Bayern Múnich.

El ex Boca fue clave en la victoria 2-1 frente al Metz, en el clásico que se jugó el domingo 18: dio dos pases clave, tuvo un 92% de efectividad en toques, completó cuatro quites y ganó 7 duelos de los 12 que disputó. Según The Bild, el club inglés y el alemán consultaron condiciones por su pase después de ese partido.

En el caso del Chelsea, el interés se explica por la reciente llegada como DT de Liam Rosenior, quien dirigió a Barco durante todo 2025. De hecho, fue el responsable de posicionarlo como volante central y darle la confianza necesaria para que terminara de explotar y demostrar su nivel.

Valentín Colo Barco Por su parte, el Bayern Múnich también lo sigue de cerca y estaría evaluando hacer una oferta cercana a los 40 millones de euros, según informó el medio alemán TZ München. Aún no hubo propuestas formales por parte de ninguno de los dos clubes, que podrían ir a la carga por el Colo en el próximo mercado de pases.

Los números del Colo Barco en Racing de Estrasburgo Valentín "Colo" Barco llegó al Racing de Estrasburgo en febrero de 2025, cedido desde el Brighton. A pesar de que venía teniendo poca continuidad, se adaptó rápidamente al conjunto francés: jugó tanto en la posición de lateral izquierdo como de volante y formó una dupla letal con Joaquín Panichelli.

A mediados del año pasado, el club decidió ejercer la opción de compra y se quedó con su pase por unos 10 millones de euros, con contrato hasta 2029. Desde su llegada, Barco jugó 40 partidos, convirtió un gol y repartió 10 asistencias, y es considerado una de las revelaciones de la Ligue 1.