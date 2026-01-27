Clásico pero seguro: Cuti Romero mostró su look perfecto para salir a cenar

El defensor reafirmó su estilo personal: eligió el "total denim" para festejar otro aniversario con su pareja, Karen Cavaller.

El defensor de la Selección argentina y del Tottenham, Cristian "Cuti" Romero , disfrutó de una velada romántica junto a su esposa, Karen Cavaller . Fiel a su estilo descontracturado pero con toques de tendencia, el cordobés eligió un conjunto ideal para una cena de aniversario.

El curioso estadio en el que la Selección argentina debutará en el Mundial 2026

Aunque no es el único referente de estilo entre los futbolistas de la "Scaloneta", “Cuti” gana cada vez más terreno con sus looks en distintos escenarios. En esta ocasión, para celebrar un nuevo aniversario junto a su pareja de hace seis años y madre de sus dos hijos, el central optó por un estilo relajado y moderno que combina básicos infaltables con la estética "urbana" que marca tendencia en Europa.

El outfit del campeón del mundo se basó en una campera de jean en tono azul oscuro , una pieza clásica que aporta textura y un aire juvenil a cualquier conjunto nocturno. Combinó la prenda con una remera básica de cuello redondo en color blanco , siguiendo la premisa del minimalismo que resalta su porte atlético sin necesidad de accesorios recargados.

Este estilo, conocido como "normcore", es una de las elecciones predilectas del defensor cuando busca comodidad fuera de los trajes de gala. Las prendas de denim o jeans son un esencial en el armario del futbolista, quien se muestra con ellas en reiteradas ocasiones, marcando un estilo definido.

Más allá de la vestimenta, la foto compartida en redes sociales, donde se los ve brindando en una terraza ambientada con flores y luces cálidas, refleja el gran presente personal del futbolista. Mientras el Cuti mantiene su perfil como uno de los mejores centrales del mundo, en sus momentos de intimidad prefiere la sencillez de un total denim .

Cuti Romero hizo 3 goles en una semana

El defensor de la Selección Argentina atraviesa un presente soñado en Inglaterra. En apenas siete días, Cristian Romero convirtió tres goles consecutivos que lo posicionan como una de las figuras letales del equipo londinense, rescatándolo de un momento crítico en la Premier League.

El cordobés cerró una semana perfecta al marcar, de manera agónica y con un cabezazo letal a los 90 minutos, el empate 2-2 del Tottenham frente al Burnley. Con este tanto, el defensor campeón del mundo alcanzó la marca de tres goles en tan solo una semana, tras haber convertido previamente contra el West Ham por el torneo local y frente al Borussia Dortmund en la Champions League.

Con este conteo, Romero se convirtió en el tercer goleador del Tottenham en lo que va de la temporada con seis anotaciones hasta la fecha. Mientras que el brasileño Richarlison hizo ocho goles y el neerlandés Micky Van de Ven, siete.