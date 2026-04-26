Tras la exhibición en Palermo, Franco Colapinto ya piensa en el Gran Premio de Miami

El piloto argentino retomará la actividad oficial luego de un extenso parate por la cancelación de dos fechas de la F1 debido a los enfrentamientos bélicos en Medio Oriente. La máxima categoría del automovilismo llegará en Estados Unidos con el pilarense como gran protagonista.

Los motores de la F1 volverán a encenderse para el próximo GP de Miami, en donde correrá Franco Colapinto.

Luego de la exhibición de este domingo por las calles de Buenos Aires, en el marco del Road Show to BA 2026 , Franco Colapinto volverá a correr el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami. Esta cita corresponde la cuarta fecha del calendario anual para la Fórmula 1 tras un receso obligado, sin acción en las pistas.

Colapinto prendió fuego el monoplaza de Alpine en el cierre de su exhibición en Buenos Aires

El piloto de 22 años regresa a las pistas oficiales después de un bache que afectó el desarrollo normal de la temporada competitiva. Las autoridades suspendieron el GP de Bahréin y también el GP de Arabia Saudita por el recrudecimiento del conflicto bélico que azota actualmente a Medio Oriente.

La decisión de los organizadores tuvo su fundamento en la falta de garantías de seguridad frente a los ataques registrados en la región del Golfo . Esta situación alteró los planes originales de las escuderías y dejó a los fanáticos con una espera mucho más larga de lo previsto.

La máxima categoría del automovilismo mundial, que debía desembarcar en Sakhir el pasado 12 de abril, mantuvo los motores apagados durante cinco semanas consecutivas. Con la baja de estas dos competencias, el Mundial 2026 redujo su cantidad de fechas de las 24 iniciales a 22 jornadas definitivas.

Pese a que existieron gestiones para utilizar circuitos europeos como reemplazo, la logística a corto plazo impidió que esas alternativas prosperaran. El Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo, marcará el retorno del piloto argentino al volante de su monoplaza con Alpine.

Colapinto buscará sumar puntos nuevamente tras su destacada labor en el Gran Premio de China, donde alcanzó el décimo lugar de la clasificación. El joven pilarense llega con la motivación alta tras recibir el cariño de miles de argentinos que colmaron las avenidas porteñas este domingo.

Franco Colapinto La histórica exhibición de Franco Colapinto en las calles de Buenos Aires. Redes sociales

Calendario completo y horarios del fin de semana en Miami

El cronograma oficial en la ciudad estadounidense inicia el viernes 1 de mayo con las prácticas libres desde las 13 hasta las 14:30. Durante la misma jornada, los pilotos disputarán la clasificación para la carrera Sprint a partir de las 17:30, horario de Argentina.

La actividad del sábado 2 de mayo contempla la Sprint al mediodía y la posterior clasificación general para el plato fuerte del fin de semana. Finalmente, el domingo 3 de mayo a las 17 se pondrá en marcha la carrera principal, donde Franco intentará otra actuación histórica para el país.